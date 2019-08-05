"Единая Россия" подвела итоги реализации партийных проектов в Нижегородской области за первое полугодие Политика

На заседании президиума регионального политсовета "Единой России" был принят отчет о реализации партпроектов в Нижегородской области в первом полугодии 2019 года.

В НРО партии напомнили, что в регионе реализуются 15 проектов партии "Единая Россия". Каждый из них направлен на решение конкретных задач: благоустроить двор, оказать юридическую помощь жителям в сфере ЖКХ, развивать комфортную среду для маломобильных граждан, провести реконструкцию школ.

На данный момент из федерального, регионального и местного бюджетов финансируются пять проектов: "Городская среда", "Безопасные дороги", "Новая школа", "Детский спорт", "Культура малой Родины". За всеми объектами, реализуемыми в рамках этих проектов, были закреплены депутаты "Единой России" всех уровней для контроля за качеством и ходом работ.

"В этом году мы впервые провели совещание по реализации федеральных партийных проектов в регионе с участием губернатора Глеба Никитина и секретаря НРО "Единой России" Дениса Москвина. Губернатор очень внимательно отнесся к нашим проектам, и принял участие в разработке поручений и предложений по их реализации. Так, в региональный общественный совет каждого проекта теперь включены профильные заместители министров", - отметил заместитель секретаря НРО Партии Владимир Солдатенков.

В своем докладе заместитель секретаря регионального отделения партии по проектной деятельности отметил наиболее важные и значимые мероприятия и акции, проводимые в этом году.

В приоритетном проекте "Городская среда" в 2019 году принимают участие все муниципальные районы и городские округа Нижегородской области. Будет благоустроено 443 площадки - 348 дворовых территорий и 95 общественных пространств. Общая сумма финансирования проекта составила 1,5 миллиарда рублей.

"За прошедшие полгода в рамках этого партпроекта было проведено обучение общественных контролеров по всей области, им вручены специальные бейджи. Теперь почти 2,5 тысячи активистов вместе с депутатами проводят инспекцию объектов, на которых идут работы по благоустройству", - подчеркнул Владимир Солдатенков.

По проекту "Безопасные дороги" в Нижегородской области будет проведен контроль качества ремонта 135 участков дорог. В рамках проекта также прошло обучение общественных контролеров. Помимо инспекции дорог, они проверили работу асфальтобетонного завода в Нижнем Новгороде и организовали в регионе акцию "Дорога к школе".

В рамках проекта "Новая школа" в текущем году строятся 29 новых объектов, а также осуществляется ремонт 58 общеобразовательных учреждений. Совместными усилиями депутатов и представителей власти решен вопрос с вводом в эксплуатацию школы в Суроватихе на 425 мест. Кроме этого, Нижегородская область продолжает реализацию всероссийской партийной акции "Парта Героя". В свою очередь, в 9 спортивных залах сельских школ ремонтные работы идут в рамках проекта "Детский спорт".

Также прошла акция "Диктант Победы", организованная в рамках партпроекта "Историческая память". В регионе в ней приняли участие около двух тысяч человек. А региональным координатором и активистами проекта "Единая страна – доступная среда" был проведен конкурс социальных роликов на тему инклюзии среди нижегородских студентов.

По инициативе регионального координатора проекта "Крепкая семья" в Нижнем Новгороде открыты первые семейные приемные. В этих центрах семьи могут получить бесплатные консультации и необходимую помощь специалистов.

"Партийные проекты являются каркасом всей деятельности Нижегородского регионального отделения "Единой России". Охватывая почти все сферы жизнедеятельности, они направлены на решение конкретных проблем. Самое главное, что каждый из проектов строится на наказах наших избирателей, поэтому в этой работе мы должны предъявить людям тот результат, который они от нас ждут", - отметил секретарь НРО "Единой России", депутат Госдумы РФ Денис Москвин.

Напомним, на территории Нижегородской области реализуются 15 федеральных проектов партии "Единая России": "Городская среда", "Безопасные дороги", "Новая школа", "Чистая страна", "Детский спорт", "Культура малой Родины", "Единая страна – доступная среда", "Старшее поколение", "Историческая память", "Здоровое будущее", "Народный контроль", "Школа грамотного потребителя", "Локомотивы роста", "Крепкая семья", "Российское село".