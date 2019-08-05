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Общество

Нижегородцам предложат решить, куда муниципалитетам направить областную дотацию в 2020 году

06 августа 2019 15:52  [124] Общество

Фото: С сайта Бюджет для граждан Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 6 августа 2019 года внес на рассмотрение Законодательного собрания региона закон, предусматривающий учет результатов голосования граждан при распределении финансовой помощи муниципальным образованиям. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Согласно предлагаемым изменениям, жители региона смогут самостоятельно решить, какие объекты и мероприятия в муниципалитете будут финансироваться в 2020 году за счет дотации из областного бюджета.

Онлайн-голосование по проектам будет проходить в период с 1 по 15 сентября 2019 года в рамках проекта "ВАМ РЕШАТЬ".

Ознакомиться с проектами и затем отдать свой голос за наиболее важные, на взгляд жителей, идеи можно будет с 26 августа на сайте "Бюджет для граждан Нижегородской области".

Ранее сообщалось, что все муниципальные районы и городские округа до 12 августа предлагают до пяти проектов на определенную для их территории сумму. Сумма на всех - 900 млн рублей, она делится по муниципалитетам в зависимости от численности населения.

Аналогичные проекты реализуют власти в Бразилии, Исландии, Южной Корее. Граждане следят за публичным обсуждением выдвинутых предложений и могут менять свои приоритеты в online-голосовании, повышая таким образом собственную финансовую грамотность и больше доверяя решениям властей.

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