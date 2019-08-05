Нижегородский водоканал утвердил новые льготы для сотрудников Бизнес

Нижегородский водоканал утвердил новые льготы для сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Обновленный коллективный договор на 2019-2022 годы заключен в рамках двусторонних переговоров между Нижегородским водоканалом и профсоюзным комитетом. Договор подписали генеральный директор АО "Нижегородский водоканал" Николай Николюк и представители профсоюзного комитета.

По итогам очередной встречи с представителями трудового коллектива, Николай Николюк предложил сохранить все сильные стороны предыдущего коллективного договора, а также инициировал внесение дополнительных гарантий для сотрудников организации.

В частности, была увеличена доплата бригадирам из числа рабочих за руководство бригадой, возрос размер оказания материальной помощи работникам. Помимо гарантий, предусмотренных законодательством, Нижегородский водоканал предоставляет своим сотрудникам дополнительные дни оплачиваемого отпуска в связи с заключением брака работником или детьми работника, рождением ребенка, в связи с призывом сына в ряды Вооруженных сил РФ, а также смертью близкого родственника. Кроме того, увеличены дни дополнительного отпуска по некоторым категориям работников.

Генеральный директор АО "Нижегородский водоканал" Николай Николюк подчеркнул, что отношения профсоюза и работодателя в организации – партнерские.

"Для каждого человека комфортные условия труда в организации, предоставляемые льготы и гарантии являются одним из важнейших критериев при выборе и сохранении места работы. Поэтому сегодня Нижегородский водоканал нацелен на модернизацию процесса эффективного взаимодействия организации и работника. Это касается как сотрудников со стажем, так и совсем молодых специалистов, в которых мы сегодня особенно заинтересованы. Так как мы действуем в интересах работников, то нашей главной целью было не только сохранить все льготы и гарантии предыдущей версии договора, но и во многом приумножить их", - сказал Николай Николюк.