Двенадцать пар, проживших в браке 25 лет, поздравили на фестивале "Семья Нижегородская" 6 августа Общество

Фото: Нижегородский ЗАГС

Двенадцать пар, которые прожили в браке 25 лет, приняли поздравление на фестивале "Семья Нижегородская" 6 августа. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Образовательный и досугово-развлекательный V фестиваль для всей семьи торжественно открылся на Нижегородской ярмарке. Мероприятия фестиваля проходят на пяти локациях: "Услуги для семьи", "Спортивная", "Красота и отдых", "Интерактивная" и "Сцена". Каждый из семи фестивальных дней посвящен определенной тематике.

На торжественной церемонии открытия участников и гостей мероприятия приветствовал и.о. министра социальной политики Нижегородской области Юрий Коновалов.

"Заботливое и ответственное отношение к семье, детям, своим родным и прочная духовная связь с ними в России всегда считались незыблемыми нравственными ценностями. Именно в родительском доме передается исторический и жизненный опыт, закладываются основы любви к Отечеству, формируется связь поколений. Этой идеей наполнено содержание всех мероприятий фестиваля", - сказал Юрий Коновалов.

И.о. министра подчеркнул, что сегодня очень важно осознание необходимости достижения реального социального партнерства в обществе, особого внимания государства, бизнеса и общества к российской семье, материнству и детству.

По словам начальника отдела детства и родовспоможения министерства здравоохранения Нижегородской области Татьяны Боровковой, в зоне фестиваля "Услуги для семьи" министерством здравоохранения оказывается консультативная помощь родителям и детям, оказавшимся трудной жизненной ситуации, по профилактике наркопотребления, потребления психоактивных веществ. Любой посетитель мероприятий фестиваля сможет проверить уровень сахара и холестерина, получить консультацию по вопросам правильного питания и сохранения здоровья.

Представителям старшего поколения на фестивале предложены мастер-классы по финской оздоровительной ходьбе. Для родителей организованы тренинги и лекции по воспитанию детей, разрешению семейных конфликтов, уходу за маломобильными членами семьи и особенными детьми, защите детей от угроз современного мира.

"Фестиваль помогает показать нам ценность связи поколений, в то же время оказать доступную адресную помощь по различным направлениям. Здесь представлены не только органы здравоохранения, но и органы ЗАГС, пенсионного фонда, фонда социального страхования, поэтому все пришедшие в эти дни на ярмарку могут получить консультации по любому вопросу", - отметила Татьяна Боровкова.

В день открытия фестиваля также прошло торжественное чествование юбиляров семейной жизни Нижегородской области. 12 пар, которые прожили в браке более 25 лет, принимали поздравления от руководителя главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольги Красновой. Фотографии из семейного альбома пар-юбиляров стали основой для выставки "Аллея лебединой верности", которая открылась на Ярмарке.

"Мы впервые принимаем участие в этом фестивале. Здесь очень насыщенная программа, много мероприятий, которые будут интересны самым разным категориям населения. В зоне "Услуги для всей семьи" специалисты главного управления ЗАГС Нижегородской области с 6 по 8 августа будут проводить консультации для всех желающих", - сказала Ольга Краснова.

Фестиваль продлится до 12 августа 2019 года. Вход на все мероприятия фестиваля свободный.

Отметим, многие из мероприятий фестиваля помогают в реализации региональных проектов "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", "Финансовая поддержка семей при рождении детей", федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография".

Как ранее отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в 2019 году на реализацию мероприятий национальных проектов в регионе предусмотрено 32,1 миллиарда рублей.

"В рамках нацпроекта "Демография" уже сейчас удается сделать немало полезного по целому ряду направлений. Прежде всего, это поддержка семей с детьми. Так при реализации регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" осуществлены выплаты на первого ребенка до 1,5 лет почти 7 тысячам получателей, причем почти трети из них выплата назначена впервые", - сказал Глеб Никитин. Также проведены выплаты на третьего или последующего ребенка 9551 получателю (впервые выплата назначена в 2019 году 1209 получателям). 7798 семей получили выплату за счет средств материнского (семейного) капитала. В рамках регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" ведется строительство 19 детских дошкольных учреждений. "Благодаря региональному проекту "Спорт — норма жизни" сейчас осуществляется закупка спортивно-технологического оборудования. Организовано 75 соревнований спорта высших достижений и 14 соревнований массового спорта. Вскоре начнется установка спортивных площадок", - добавил губернатор.