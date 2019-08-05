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Общество

Особую технологию литья используют при реставрации скульптуры скрипача с Б.Покровской

07 августа 2019 09:02  [86] Общество

Фото: с сайта администрации Нижегородского района

При реставрации скульптуры юного скрипача, которая раньше находилась на ул.Большой Покровской в Нижнем Новгороде, станут использовать особую технологию литья. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижегородского района.

Бронзовая фигура юноши со скрипкой в руках установлена на Большой Покровской в 2006 году, однако вандалы неоднократно спиливали у скульптуры бронзовый смычок. В 2017 году у статуи сломали гриф скрипки и повредили основание. После этого бронзовую фигуру убрали с центральной улицы Нижнего Новгорода.

Сейчас скульптуру юного скрипача отправили на реставрацию в Сергиев Посад. Ремонтом займется известный российский скульптор – уроженец Балахны, Алексей Щитов. Для восстановления бронзовой фигуры он будет использовать особую технологию литья.

Предполагается, что реставрация завершится осенью текущего года. После этого мальчика со скрипкой вернут на Большую Покровскую.

СПРАВКА:
Алексей Щитов - российский скульптор, член московского Союза художников. Является создателем многих памятников, установленных в Нижнем Новгороде, в том числе маршалу Г. К. Жукову и Петру I в Нижегородском районе, академику А. Д. Сахарову в Приокском районе.

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