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Происшествия

Обвиняемые в вымогательстве денег жители Бора предстанут перед судом

07 августа 2019 09:23  [61] Происшествия

Обвиняемые в вымогательстве денег жители Бора предстанут перед судом. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 7 августа 2019 года.

По версии следствия с марта по октябрь 2018 года на Бору два предприимчивых друга требовали от трех индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки, ежемесячной выплаты в их пользу денежных средств в сумме 5 тысяч рублей под предлогом покровительства дальнейшей деятельности предпринимателей, а также единовременной выплаты в сумме 50 тысяч рублей с каждого.

Реализуя свои преступные планы, вымогатели избили одного предпринимателя, а также угрожали применением насилия и уничтожением принадлежащего потерпевшим имущества, еще двум предпринимателям, в случае отказа выполнения их требований.

Опасаясь угроз, предприниматели были вынуждены соглашаться на незаконные требования вымогателей, обещая впоследствии передать им деньги.

В октябре 2018 года один из предпринимателей обратился в полицию, и в момент передачи денежных средств в сумме 7,5 тысяч рублей злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции, а их преступная деятельность пресечена. Они обвиняются в совершении трех преступлений по п.п. "а,в" ч.2 ст. 163, п. "а" ч.2 ст. 163, п. "а" ч.2 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

Ранее сообщалось, что перед судом предстанет 34-летний нижегородец, обвиняемый в убийстве девушки и вымогательстве с ее родителей 4 млн рублей.

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