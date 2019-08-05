"Группа ГАЗ" поставит электробусы во Владивосток Бизнес

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"Группа ГАЗ" поставит два электробуса во Владивосток для работы на маршрутах города. В комплекте с высокоэкологичными транспортными средствами в дальневосточную столицу будет направлена зарядная станция.



Машины оснащены ультрабыстрой зарядкой, которая пополняет полностью разряженные батареи за 9-20 минут. В соответствии с контрактом, вместе с электробусами во Владивосток будет направлена зарядная станция. Срок поставки электробусов – ноябрь 2019 года.



Электробус ГАЗ рассчитан на перевозку 85 пассажиров, имеет 30 посадочных мест и специально оборудованную для маломобильных пассажиров накопительную площадку. В каждом электробусе установлены два асинхронных двигателя мощностью до 125 кВт, литий-титанатные батареи. Силовая установка автобуса соответствует международному экологическому стандарту Zero Emission, который характеризуется полным отсутствием вредных выбросов в атмосферу. Для комфорта и безопасности пассажиров электробус оснащен системами книлинга (наклон автобуса в сторону остановки), видеонаблюдения и пожаротушения.



По заказу администрации Владивостока электробусы ГАЗ будут изготовлены в спецкомплектации. Так, с учетом сложных климатических условий машины оснащаются обогревом зеркал и системами климат-контроля. Из дополнительных опций – датчики давления в шинах, USB-зарядки, система подсчета пассажиров, валидаторы для бесконтактной оплаты проезда и др.



Электробус ГАЗ разработан при участии специалистов МГТУ им. Баумана на базе модели, хорошо зарекомендовавшей себя при эксплуатации на дорогах российских городов, – низкопольного автобуса большого класса ЛиАЗ-5292. Разработка на базе популярной модели автобуса позволяет достичь максимальной экономической эффективности для перевозчика в затратах на эксплуатацию и обслуживание техники.



Напомним, в январе этого года "Группа ГАЗ" уступила контракт КамАЗу на поставку 100 электробусов в Москву.

Напомним, в июле 2017 года администрация Нижнего Новгорода отказалась от закупки электробусов. Тогда директор департамента транспорта Александр Голофастов сообщал, что одна единица такого транспорта стоит около 25 млн рублей, а станция подзарядки - 35 млн рублей. Речь шла о продукции завода "Белкоммунмаш" (Минск).