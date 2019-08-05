ХХХIII автокросс памяти Героя Советского Союза Новикова прошел в Арзамасском районе Спорт

Фото: местное отделение "Единой России", Арзамас

ХХХIII традиционный автокросс памяти Героя Советского Союза В.А.Новикова прошел в Арзамасском районе (с.Кожино) 3 и 4 августа 2019 года при поддержке Арзамасской ассоциации промышленников во главе с депутатом Законодательного собрания Нижегородской области Олегом Лавричевым и местного отделения партии "Единая Россия". Волонтерскую помощь в проведении соревнований оказали активисты Арзамасского отделения "Молодая гвардия".

Организаторы сообщают, что автокросс в окрестностях села Кожино, как и всегда, прошел красиво и зрелищно, собрав большое количество болельщиков. В рамках автогонки состоялись заезды в классах "Супер багги", Д 3/4, Д 2 – классика, Д 2 – юниор, Д2Н, Д2 2500 (Волга), Т4/2 (Газ-51,52. Газель).

В числе победителей оказался партиец Дмитрий Гринин. В суперзаезде (задний привод) и заезде автомобилей класса Д2 2500 (Волга) он, продемонстрировав высокий уровень подготовки и профессионализм, занял 1 место.

"Автокросс любят и ждут жители нашего города. В городе почти 40 спортивных машин, а вот выехать на старт и поучаствовать, к сожалению, могут не все, поэтому хотелось бы, чтобы в дальнейшем было побольше участников, как с нашего города, так и из других городов нашей страны. Благодарю всех, оказавших помощь при подготовке и проведении данного мероприятия. Список очень большой, перечислить всех сложно, боюсь кого то забыть и обидеть. Мы ждем любой помощи при проведении следующего зимнего автокросса", - отметил член партии, исполнительный директор Арзамасской ассоциации технических видов спорта Дмитрий Гринин.

Победители соревнований

СУПЕРЗАЕЗД (ЗАДНИЙ ПРИВОД):

Дмитрий Гринин (Арзамас)

Евгений Родин (Арзамас)

Артем Мухин (Заволжье)

СУПЕРЗАЕЗД (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД):

Дмитрий Завьялов (Арзамас)

Андрей Гусев (Арзамас)

Сергей Костромин (Нижний Новгород)



КЛАСС Д3/4:

Вадим Мурыгин (Арзамас)

Марина Кокурина (Арзамас)

Илья Шошин (Саров)

СУПЕР БАГГИ:

Константин Новоселов (Йошкар-Ола)

Кирилл Комаров (Саров)

Игорь Корнилов (Арзамас)

Д2-КЛАССИКА:

Андрей Лягин (Пенза)

Артем Мухин (Заволжье)

Владимир Куприянов (Саранск)

Д2-ЮНИОР:

Кирилл Крекотнев (Йошкар-Ола)

Денис Соков (Арзамас)

Данияр Юлдашев (Йошкар-Ола)

Д2Н:

Евгений Кузовкин (Рязань)

Дмитрий Завьялов (Арзамас)

Илья Бердов (Ижевск)

Д2 2500:

Дмитрий Гринин (Арзамас)

Евгений Родин (Арзамас)

Михаил Каллистов (Арзамас)



Т4/2:

Алексей Ермаков (Рязань)

Юрий Григорьев (Рязань)

Андрей Чугунов (Рязань)