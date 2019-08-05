ХХХIII автокросс памяти Героя Советского Союза Новикова прошел в Арзамасском районе

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ХХХIII традиционный автокросс памяти Героя Советского Союза В.А.Новикова прошел в Арзамасском районе (с.Кожино) 3 и 4 августа 2019 года при поддержке Арзамасской ассоциации промышленников во главе с депутатом Законодательного собрания Нижегородской области Олегом Лавричевым и местного отделения партии "Единая Россия". Волонтерскую помощь в проведении соревнований оказали активисты Арзамасского отделения "Молодая гвардия".
Организаторы сообщают, что автокросс в окрестностях села Кожино, как и всегда, прошел красиво и зрелищно, собрав большое количество болельщиков. В рамках автогонки состоялись заезды в классах "Супер багги", Д 3/4, Д 2 – классика, Д 2 – юниор, Д2Н, Д2 2500 (Волга), Т4/2 (Газ-51,52. Газель).
В числе победителей оказался партиец Дмитрий Гринин. В суперзаезде (задний привод) и заезде автомобилей класса Д2 2500 (Волга) он, продемонстрировав высокий уровень подготовки и профессионализм, занял 1 место.
"Автокросс любят и ждут жители нашего города. В городе почти 40 спортивных машин, а вот выехать на старт и поучаствовать, к сожалению, могут не все, поэтому хотелось бы, чтобы в дальнейшем было побольше участников, как с нашего города, так и из других городов нашей страны. Благодарю всех, оказавших помощь при подготовке и проведении данного мероприятия. Список очень большой, перечислить всех сложно, боюсь кого то забыть и обидеть. Мы ждем любой помощи при проведении следующего зимнего автокросса", - отметил член партии, исполнительный директор Арзамасской ассоциации технических видов спорта Дмитрий Гринин.
Победители соревнований
СУПЕРЗАЕЗД (ЗАДНИЙ ПРИВОД):
Дмитрий Гринин (Арзамас)
Евгений Родин (Арзамас)
Артем Мухин (Заволжье)
СУПЕРЗАЕЗД (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД):
Дмитрий Завьялов (Арзамас)
Андрей Гусев (Арзамас)
Сергей Костромин (Нижний Новгород)
КЛАСС Д3/4:
Вадим Мурыгин (Арзамас)
Марина Кокурина (Арзамас)
Илья Шошин (Саров)
СУПЕР БАГГИ:
Константин Новоселов (Йошкар-Ола)
Кирилл Комаров (Саров)
Игорь Корнилов (Арзамас)
Д2-КЛАССИКА:
Андрей Лягин (Пенза)
Артем Мухин (Заволжье)
Владимир Куприянов (Саранск)
Д2-ЮНИОР:
Кирилл Крекотнев (Йошкар-Ола)
Денис Соков (Арзамас)
Данияр Юлдашев (Йошкар-Ола)
Д2Н:
Евгений Кузовкин (Рязань)
Дмитрий Завьялов (Арзамас)
Илья Бердов (Ижевск)
Д2 2500:
Дмитрий Гринин (Арзамас)
Евгений Родин (Арзамас)
Михаил Каллистов (Арзамас)
Т4/2:
Алексей Ермаков (Рязань)
Юрий Григорьев (Рязань)
Андрей Чугунов (Рязань)
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