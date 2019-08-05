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Происшествия

Экс-начальник райотдела нижегородской полиции пойдет под суд за взятку в 1,5 млн рублей

07 августа 2019 10:52  [103] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Экс-начальник райотдела нижегородской полиции пойдет под суд за взятку в 1,5 млн рублей. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области, что следователем СО по Автозаводскому району завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника отдела по вопросам миграции ОП № 1 УМВД России по Нижнему Новгороду, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные бездействия в особо крупном размере) и ч.1 ст. 169 УК РФ (незаконное вмешательство в деятельность юридического лица).

По версии следствия, с января 2017 года по август 2018 года обвиняемый, достоверно осведомленный о том, что в жилых помещениях Автозаводского района производится фиктивная постановка на учет иностранных граждан, утаивал указанные факты - не регистрировал сообщения в установленном законом порядке.

Кроме того, лицам, которые производили фиктивную постановку на учет иностранных граждан или лиц без гражданства, он выдвинул требование о перечисление ему денежных средств на регулярной основе.

Всего за указный период обвиняемый получил взятку в виде денег на общую сумму свыше 1 миллиона 460 тысяч рублей.

Также, в июне 2018 года обвиняемый отдал незаконное устное указание подчиненным сотрудникам полиции, которые проследовав на территорию строящегося объекта на территории Автозаводского района, приостановили проведение строительных работ на указанном объекте.

Противоправные действия выявлены оперативными сотрудниками УФСБ по региону. Дело направлено в суд.

Ранее, три года условно получил нижегородский инспектор ГИБДД за взятку.

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