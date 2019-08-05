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Общество

"Ростелеком" выступил техническим партнером торжеств в Сарове и Дивееве

07 августа 2019 11:07  [36] Общество

"Ростелеком" обеспечил комплексную техническую поддержку проведения в Нижегородской области Дней памяти Серафима Саровского. Массовые торжества прошли в Сарове и Дивееве.

Провайдер уже не в первый раз предоставляет каналы связи для телетрансляции главных событий в рамках празднеств. В прямом эфире телекомпании ННТВ жители области смогли увидеть освящение Патриархом Московским и всея Руси Кириллом главного храма Успенского собора Свято-Успенского мужского монастыря в Сарове и совершённую им на соборной площади Дивеевского монастыря литургию. Трансляция также велась на экранах, установленных оператором в Дивееве и Сарове. Зрителями стали около 10 тысяч паломников.

В Дивееве туристы и паломники могли воспользоваться бесплатным Wi-Fi "Ростелекома". Для этого оператор построил волоконно-оптические сети и установил 24 точки доступа к интернету. Жители и гости получили возможность общаться в соцсетях и мессенджерах и пользоваться информационными веб-ресурсами и онлайн-сервисами.

Цифровые решения "Ростелекома" применялись и для обеспечения безопасности. В Дивееве провайдер организовал работу системы видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц и номерных знаков. В перспективе данные решения "Ростелекома" могут быть интегрированы в региональную систему АПК "Безопасный город". Система распознавания лиц также обеспечила возможность учета трафика посетителей торжеств. Эти статистические данные будут важны для развития паломническо-туристического кластера в регионе.

"Мы горды быть частью этих значимых для региона и страны торжеств. "Ростелеком" активно участвует в развитии паломническо-туристического кластера в Дивеево, внедряя новейшие цифровые технологии для удобства и безопасности насельников обители и многочисленных посетителей", - рассказала заместитель директора по работе с корпоративным и государственным сегментами макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" Екатерина Соболева.

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