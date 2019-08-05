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Культура и отдых

Детский спортивный праздник к всероссийскому дню физкультурника прошел в Дзержинске

07 августа 2019 11:45  [78] Культура и отдых

Фото: администрация Дзержинска

Детский спортивный праздник к всероссийскому дню физкультурника прошел в Дзержинске 6 августа 2019 года на базе детского оздоровительного лагеря "Город спорта". Об этом сообщили в пресс-службе администрации города

В праздничном мероприятии приняли участие более 500 детей, отдыхающих в трех загородных лагерях: "Космос", "Энергетик" и "Город спорта".

Для детей организовали соревнования по шашкам, футболу, пионерболу и сдаче норм ВФСК ГТО. Для болельщиков были проведены "Веселые старты", спортивный квест и флешмоб от вожатых. В общекомандном зачете "Город спорта" одержал победу.

Всех участников соревнований наградили дипломами, медалями и кубками департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики.

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