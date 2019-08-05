Наркоторговец подозревается в организации свалки в нижегородском СНТ "Родник" Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские полицейские задержали четырех подозреваемых в организации несанкционированной свалки в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) "Родник", расположенном в Советском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Среди задержанных - 44-летний нижегородец, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе за умышленное уничтожение чужого имущества гусеничным трактором в августе 2018 года (забор и повреждение дома) и незаконный оборот наркотиков.

Мусор на территорию СНТ свозили грузовиками

Следователи установили, что мужчина вел незаконную предпринимательскую деятельность по хранению и утилизации твердых бытовых отходов. Он и его подельники организовали систематический прием и хранение мусора на территории садового товарищества.

В ходе следственных действий у него были изъяты подтверждающие это документы, сотовые телефоны, ноутбуки, банковские карты, а также три грузовых и два легковых автомобиля, на которых перевозился мусор.

(фото: пресс-служба департамента Росприроднадзора по ПФО)

Ранее специалисты Росприроднадзора установили, что свалка расположена на территории 38 земельных участках садоводческого товарищества. Владельцами большинства участков являются пять физических лиц, собственники других участков сейчас устанавливаются.

По заключению экспертов, своими действиями обвиняемый нанес жителям СНТ ущерб в размере 344,6 млн рублей.

Ущерб не только людям, но и природе

Мусор на территории СНТ "Родник" копился годами. Площадь свалки составляет 2,2 га. Отходы характеризуются IV классом опасности. В основном это строительные отходы от разборки зданий, строений и сооружений, древесные отходы, бой стекла, кирпича, металлолом, остатки лакокрасочных материалов и т.п.

Въезды на территорию товарищества неоднократно опечатывали, но это не мешало вновь сваливать мусор на территорию.

(фото: из соцсети Facebook, Мария Попова)

По оценке Росприроднадзора, сумма ущерба окружающей среде превышает 2,8 млрд рублей.

Департамент, оценив экологический ущерб от свалки, направил установленным владельцам участков претензионные письма с предложением в добровольном порядке возместить причиненный вред. Однако собственники возмутились, посчитав себя невиновными в сложившейся ситуации. Заместителю начальника департамента Росприроднадзора Владиславу Иванову пришлось пояснить, что письма разосланы в рамках действующего законодательства. Далее ведомство обратилось в суд, который должен был установить истинных виновных в организации свалки.

Что грозит обвиняемому?

В отношении виновника свалки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, связанной с незаконным размещением отходов). В соответствии с законодательством РФ, его ждет штраф в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы за два года, и арест до шести месяцев.

Максимальное наказание за умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества предполагает лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, что штрафы за ущерб окружающей среде составляют от 15 млн до 400 млн рублей.