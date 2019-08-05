Банк "Открытие" запустил онлайн-продажи дистанционной медицины от Росгосстраха

Банк "Открытие" запустил онлайн-продажи коробочного продукта "Телемедицина" для дистанционных консультаций с терапевтами и врачами - специалистами от страховой компании "Росгосстрах". Об этом сообщает пресс-служба банка.
Получить рекомендацию можно 24 часа в сутки семь дней в неделю (24/7). Приобрести услугу можно на официальном сайте банка "Открытие". Для покупки онлайн доступны как продукты с базовым наполнением, так и с расширенным.
По статистике банка, "Телемедицина" стабильно входит в тройку лидеров востребованных страховых продуктов (коробочные версии). Сервис интересен равным образом как женщинам (53%), так и мужчинам (47%).
По 23% покупателей услуги приходится на возрастные сегменты 31-40, 41-50, 51-60 лет. Услугу чаще всего приобретали в офисах банка, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске, а также более удаленных городах: Ханты-Мансийске, Сургуте, Нефтеюганске, Нальчике.
Продукт "Телемедицина" включает в себя онлайн-консультации терапевта и врачей-специалистов 24/7, а также консультации по вопросам медицинского страхования и предоставление рекомендаций по здоровому образу жизни. Сервис позволяет экономить время и деньги на очном посещении врачей.
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