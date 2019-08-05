Расписание и цены: Валдай будет курсировать из Нижнего Новгорода до Городца и Макария по выходным Общество

Валдай будет курсировать из Нижнего Новгорода до Городца и с.Макарий по выходным. Отправление с причала № 5 за Речным вокзалом.

Билеты можно приобрести перед посадкой. Возможность зарезервировать билеты по телефону: +79632305830 будет доступна с 7 августа.

Нижний Новгород – Городец – Нижний Новгород

Дата Время туда Тип рейса Время обратно Цена билета взрослый в одну сторону/туда обратно Цена билета детский в одну сторону/туда обратно Еженедельно по субботам 09:00 прогулочный 13:00 400/600 300/500

Нижний Новгород – Макарий – Нижний Новгород

Дата Время туда Тип рейса Время обратно Цена билета взрослый в одну сторону/туда обратно Цена билета детский в одну сторону/туда обратно Еженедельно по воскресеньям 09:00 прогулочный 14:00 600/1000 400/600

Суда на подводных крыльях "Валдай 45Р" начали курсировать с 6 августа 2019 года. Путь от Нижнего Новгорода до Городца составил 47 минут.

Напомним, нижегородское ЦКБ по СПК им. Алексеева возобновило производство судов на подводных крыльях после 30-летнего перерыва при поддержке правительства РФ по федеральной целевой программе "Развитие гражданской морской техники".

На данный момент "Валдай 45Р" находится в собственности Нижегородской области (оперативное управление – "Борский губернский колледж").