Расписание и цены: Валдай будет курсировать из Нижнего Новгорода до Городца и Макария по выходным

Валдай будет курсировать из Нижнего Новгорода до Городца и с.Макарий по выходным. Отправление с причала № 5 за Речным вокзалом.
Билеты можно приобрести перед посадкой. Возможность зарезервировать билеты по телефону: +79632305830 будет доступна с 7 августа.
Нижний Новгород – Городец – Нижний Новгород
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Дата
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Время туда
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Тип рейса
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Время обратно
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Цена билета взрослый в одну сторону/туда обратно
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Цена билета детский в одну сторону/туда обратно
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Еженедельно по субботам
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09:00
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прогулочный
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13:00
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400/600
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300/500
Нижний Новгород – Макарий – Нижний Новгород
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Дата
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Время туда
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Тип рейса
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Время обратно
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Цена билета взрослый в одну сторону/туда обратно
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Цена билета детский в одну сторону/туда обратно
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Еженедельно по воскресеньям
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09:00
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прогулочный
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14:00
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600/1000
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400/600
Суда на подводных крыльях "Валдай 45Р" начали курсировать с 6 августа 2019 года. Путь от Нижнего Новгорода до Городца составил 47 минут.
Напомним, нижегородское ЦКБ по СПК им. Алексеева возобновило производство судов на подводных крыльях после 30-летнего перерыва при поддержке правительства РФ по федеральной целевой программе "Развитие гражданской морской техники".
На данный момент "Валдай 45Р" находится в собственности Нижегородской области (оперативное управление – "Борский губернский колледж").
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