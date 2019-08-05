Последние новости рубрики Общество
07 августа 2019 13:33  [201] Расписание и цены: Валдай будет курсировать из Нижнего Новгорода до Городца и Макария по выходным
07 августа 2019 11:57  [77] Банк "Открытие" запустил онлайн-продажи дистанционной медицины от Росгосстраха
07 августа 2019 11:51  [85] "ТНС энерго НН" определило новых призеров акции "Электронный счет - в вашу пользу!"
07 августа 2019 11:25  [104] Более 260 случаев с начала года: нижегородцы пожаловались на укусы животными
07 августа 2019 11:07  [103] "Ростелеком" выступил техническим партнером торжеств в Сарове и Дивееве
07 августа 2019 09:02  [129] Особую технологию литья используют при реставрации скульптуры скрипача с Б.Покровской
06 августа 2019 19:23  [302] Нижний сегодня: главные события дня
06 августа 2019 18:39  [196] Минэкологии выясняет причины смены цвета воды в нижегородской реке Рахма
06 августа 2019 18:14  [150] Двенадцать пар, проживших в браке 25 лет, поздравили на фестивале "Семья Нижегородская" 6 августа
06 августа 2019 17:25  [208] "ТНС энерго НН" информирует, кому нужно заменить электросчетчик до 30 сентября
Общество

Расписание и цены: Валдай будет курсировать из Нижнего Новгорода до Городца и Макария по выходным

07 августа 2019 13:33  [201] Общество

Валдай будет курсировать из Нижнего Новгорода до Городца и с.Макарий по выходным. Отправление с причала № 5 за Речным вокзалом.

Билеты можно приобрести перед посадкой. Возможность зарезервировать билеты по телефону: +79632305830 будет доступна с 7 августа.

 

 

Нижний Новгород – Городец – Нижний Новгород

Дата

Время туда

Тип рейса

Время обратно

Цена билета взрослый в одну сторону/туда обратно

Цена билета детский в одну сторону/туда обратно

Еженедельно по субботам

09:00

 

прогулочный

 

13:00

 

400/600

300/500

Нижний Новгород – Макарий – Нижний Новгород

Дата

Время туда

Тип рейса

Время обратно

Цена билета взрослый в одну сторону/туда обратно

Цена билета детский в одну сторону/туда обратно

Еженедельно по воскресеньям

09:00

 

прогулочный

 

14:00

 

600/1000

400/600

Суда на подводных крыльях "Валдай 45Р" начали курсировать с 6 августа 2019 года. Путь от Нижнего Новгорода до Городца составил 47 минут.

Напомним, нижегородское ЦКБ по СПК им. Алексеева возобновило производство судов на подводных крыльях после 30-летнего перерыва при поддержке правительства РФ по федеральной целевой программе "Развитие гражданской морской техники".

На данный момент "Валдай 45Р" находится в собственности Нижегородской области (оперативное управление – "Борский губернский колледж").

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph