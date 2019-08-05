Суда на подводных крыльях "Валдай" начали курсировать по маршруту Нижний Новгород - Городец Общество

Фото: Юлия Горшкова

Суда на подводных крыльях "Валдай 45Р" начали курсировать по маршруту Нижний Новгород – Городец. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал старт навигации 6 августа 2019 года. Первыми пассажирами стали воспитанники "Нижегородского детского речного пароходства" и школьники, которые занимаются в кружках технического творчества.

Время в пути и цена: путь от Нижнего Новгорода до Городца составил 47 минут. Стоимость билета - 300 рублей. Как сообщает телекомпания "Волга", Валдай будет перевозить пассажиров из Нижнего Новгорода в Городец только в выходные дни.

"Для нас запуск "Валдая" - это символ, мы гордимся нашим великим земляком Ростиславом Алексеевым. Суда на подводных крыльях поставлялись в 35 стран и были эталоном экспортного продукта. У "Валдая" также огромный экспортный потенциал и уже есть зарубежные заказчики. Большой интерес в регионах страны, суда уже работают в Ханты-Мансийском автономном округе", - сказал губернатор.

"Любое судно на подводном крыле - это благо для региона. Нет эрозии береговой черты, то есть это очень экологичный вид транспорта. Также мы предложили очень хорошее экономическое решение: превзошли на 10 км в час скоростные параметры. Мы рассмотрели уже несколько вариантов модернизации "Валдая". Это возможное увеличение пассажировместимости судна до 60-65 мест и изменение класса на "река-озеро", - добавил председатель совета директоров АО "Центральное Конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева" Георгий Анцев.

Технические характеристики: длина судна составляет 21,3 м, ширина – 5,2 м, скорость – 65 км/ч, пассажировместимость – 45 человек, дальность плавания – 400 км, экипаж – 2 человека. Первое такое судно было спущено на воду осенью 2017 года в Чкаловском районе Нижегородской области.

"Валдай 45Р" предназначен для скоростной перевозки пассажиров в светлое время суток. Пассажиры в это время находятся в салонах, оборудованных креслами авиационного типа. Эксплуатировать данное судно можно на полноводных реках по всей территории России от Центральной части до Дальнего Востока. Это первое речное пассажирское судно нового поколения.

Кроме того, "Валдай" отличается повышенной шумоизоляцией. При создании судна была применена интеллектуальная система умерения качки.

Фото: Юлия Горшкова

Производитель: нижегородское ЦКБ по СПК им. Алексеева возобновило производство судов на подводных крыльях после 30-летнего перерыва при поддержке правительства РФ по федеральной целевой программе "Развитие гражданской морской техники". "Валдай 45Р" предназначен для скоростной перевозки пассажиров в светлое время суток в салонах, оборудованных креслами авиационного типа. Эксплуатировать данное судно можно на полноводных реках по всей территории России от Центральной части до Дальнего Востока. Это первое речное пассажирское судно нового поколения.

Новые рейсы: Глеб Никитин рассказал, что также будут проработаны направления поездок в Павлово, Лысково и Кстово.

Ранее сообщалось, что после тестовых испытаний речные трамваи начнут курсировать как до Городца, так и до Макарьева.

"В сентябре 2019 года в Нижнем Новгороде пройдет Ассоциация законодательных органов государственной власти субъектов ПФО. Темой для обсуждения станет состояние и перспективы развития пассажирских перевозок внутренним водным транспортом. Планируем проанализировать проблемы, которые есть в этой сфере, обсудить, что мешает развитию отрасли и какие меры на законодательном уровне нужно принять для решения актуальных вопросов", - заметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев, который также присутствовал на запуске рейса.

В мае 2018 года первый изготовленный "Валдай 45Р" губернатор Глеб Никитин представил на Петербургском международном экономическом форуме.