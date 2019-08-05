Последние новости рубрики Бизнес
07 августа 2019 14:20  [24] "Сокольская судоверфь" в сентябре построит для минобороны два корабля-мишени
07 августа 2019 14:11  [37] Шесть лет получил житель Городецкого района за получение грантов на 22 млн рублей через фиктивные организации
07 августа 2019 12:52  [115] Нижегородский "Мяском" планирует расширить инновационную молочную ферму, вложив 680 млн рублей
07 августа 2019 11:40  [80] Интернет-платежи стали доступны для цифровых карт Альфа-Банка
07 августа 2019 09:57  [216] "Группа ГАЗ" поставит электробусы во Владивосток
06 августа 2019 16:05  [207] Нижегородский водоканал утвердил новые льготы для сотрудников
06 августа 2019 10:02  [194] Житель Дзержинска трижды продал иномарку
05 августа 2019 16:05  [403] Мясоперерабатывающее производство расширят в Нижнем Новгороде за 3,5 млрд рублей
05 августа 2019 13:48  [508] "Закон об "ипотечных каникулах" не повлечет массовых обращений клиентов в Нижегородский области", - Владимир Рогозин
05 августа 2019 13:37  [335] Компания Heinemann станет оператором магазинов Duty Free в нижегородском аэропорту
Бизнес

"Сокольская судоверфь" в сентябре построит для минобороны два корабля-мишени

07 августа 2019 14:20  [24] Бизнес
Судно мишень

Судно мишень

Фото: С сайта Сокольской судоверфи

АО "Сокольская судоверфь" (Нижегородская область) планирует в сентябре построить по заказу минобороны РФ два корабля-мишени. Об этом 7 августа сообщил журналистам глава г.о.Сокольский Игорь Бобров.

Корабль-цель, или корабль-мишень — это специально построенное судно для боевой подготовки ВМФ, по которому проводятся практические пуски крылатых (противокорабельных или противолодочных) ракет, артиллерийские и торпедные стрельбы, а также бомбометания. Все системы и механизмы этих кораблей имеют автоматизированное дистанционное управление.

Игорь Бобров пояснил, что в настоящее время "Сокольская судоверфь" уже построила два корабля-мишени для минобороны и эти суда находятся в процессе передачи заказчику, еще два судна - на стапелях судоверфи.

Глава муниципалитета рассчитывает на продолжение сотрудничества судоверфи с минобороны. Он добавил, что предприятие ни разу не допустило срывов по срокам исполнения заказов и не получало нареканий по качеству производимой продукции.

Напомним, что "Сокольская судоверфь" в 2018 году построила для ВМФ РФ катер связи, предназначенный для Балтийского флота.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph