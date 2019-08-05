"Сокольская судоверфь" в сентябре построит для минобороны два корабля-мишени Бизнес

Судно мишень Фото: С сайта Сокольской судоверфи

АО "Сокольская судоверфь" (Нижегородская область) планирует в сентябре построить по заказу минобороны РФ два корабля-мишени. Об этом 7 августа сообщил журналистам глава г.о.Сокольский Игорь Бобров.

Корабль-цель, или корабль-мишень — это специально построенное судно для боевой подготовки ВМФ, по которому проводятся практические пуски крылатых (противокорабельных или противолодочных) ракет, артиллерийские и торпедные стрельбы, а также бомбометания. Все системы и механизмы этих кораблей имеют автоматизированное дистанционное управление.

Игорь Бобров пояснил, что в настоящее время "Сокольская судоверфь" уже построила два корабля-мишени для минобороны и эти суда находятся в процессе передачи заказчику, еще два судна - на стапелях судоверфи.

Глава муниципалитета рассчитывает на продолжение сотрудничества судоверфи с минобороны. Он добавил, что предприятие ни разу не допустило срывов по срокам исполнения заказов и не получало нареканий по качеству производимой продукции.

Напомним, что "Сокольская судоверфь" в 2018 году построила для ВМФ РФ катер связи, предназначенный для Балтийского флота.