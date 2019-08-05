Последние новости рубрики Общество
07 августа 2019 15:52  [17] Школьный базар открылся в универмаге "Сормовские Зори"
07 августа 2019 15:43  [36] Период природных пожаров возвращается в Нижегородскую область, есть вероятность возникновения ЧС
07 августа 2019 15:28  [55] Одну из центральных улиц Дзержинска планируют отремонтировать к сентябрю
07 августа 2019 14:50  [75] Школу на 550 мест планируют построить в Лысково Нижегородской области
07 августа 2019 13:33  [365] Расписание и цены: Валдай будет курсировать из Нижнего Новгорода до Городца и Макария по выходным
07 августа 2019 11:57  [87] Банк "Открытие" запустил онлайн-продажи дистанционной медицины от Росгосстраха
07 августа 2019 11:51  [100] "ТНС энерго НН" определило новых призеров акции "Электронный счет - в вашу пользу!"
07 августа 2019 11:25  [122] Более 260 случаев с начала года: нижегородцы пожаловались на укусы животными
07 августа 2019 11:07  [111] "Ростелеком" выступил техническим партнером торжеств в Сарове и Дивееве
07 августа 2019 09:02  [137] Особую технологию литья используют при реставрации скульптуры скрипача с Б.Покровской
Общество

Школу на 550 мест планируют построить в Лысково Нижегородской области

07 августа 2019 14:50  [75] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Общеобразовательную школу на 550 мест планируют построить в Лысково Нижегородской области. Об этом стало известно в ходе земельного совета при правительстве региона 7 августа 2019 года.

Строительство станут осуществлять в рамках госпрограммы по созданию новых мест в общеобразовательных учреждениях.

Школу планируется построить на ул.Минина рядом с домом номер 65. Для этих целей нижегородский земельный совет одобрил в предоставление земельного участка площадью 35 тысяч кв.м. в бессрочное пользование администрации Лысковского района.

Между тем, строительство осложняет тот факт, что участок находится в санитарно-защитной зоне сибироязвенного скотомогильника. Земельный совет посчитал строительство возможным при условии сокращения этой зоны.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph