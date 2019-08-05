Школу на 550 мест планируют построить в Лысково Нижегородской области Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Общеобразовательную школу на 550 мест планируют построить в Лысково Нижегородской области. Об этом стало известно в ходе земельного совета при правительстве региона 7 августа 2019 года.

Строительство станут осуществлять в рамках госпрограммы по созданию новых мест в общеобразовательных учреждениях.

Школу планируется построить на ул.Минина рядом с домом номер 65. Для этих целей нижегородский земельный совет одобрил в предоставление земельного участка площадью 35 тысяч кв.м. в бессрочное пользование администрации Лысковского района.

Между тем, строительство осложняет тот факт, что участок находится в санитарно-защитной зоне сибироязвенного скотомогильника. Земельный совет посчитал строительство возможным при условии сокращения этой зоны.