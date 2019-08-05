Движение транспорта будет ограничено 7-11 августа перед нижегородским КРК "Нагорный" Спорт

Фото: с сайта КРК "Нагорный"

Движение транспорта будет ограничено 7-11 августа 2019 года перед нижегородским КРК "Нагорный" из-за проведения Кубка Губернатора Нижегородской области

Речь идет о местном проезде по пр.Гагарина (на участке от дома №27 до дома №29Д) с организацией объезда зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам. Движение транспорта на этом участке будет запрещено все эти дни с 7 утра и до 22 часов. Работают эвакуаторы.

Напомним, 7 августа начинаются матчи: "Хумо" (Ташкент) сыграет с "Динамо" (Минск), начало в 15 часов; а в 19:00 нижегородское "Торпедо" сразится с "Динамо" (Москва).