Одну из центральных улиц Дзержинска планируют отремонтировать к сентябрю Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Одну из центральных улиц Дзержинска планируют отремонтировать к сентябрю. Такое обещание подрядчик дал заместителю губернатора Нижегородской области Сергею Морозову во время проверки хода ремонтных работ в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Всего в Дзержинске в этом году по нацпроекту ремонтируют пять дорог. В пресс-службе правительства области пояснили, что улица Октябрьская была выбрана по нескольким параметрам: она идет от железнодорожного вокзала мимо городского рынка в сторону жилых районов. Кроме того, по ней ходит несколько видов общественного транспорта – автобусы и троллейбусы.

Износ покрытия на этой дороге к началу ремонта специалисты оценивали более чем в 80%. Перед началом асфальтовых работ "Дзержинский водоканал" поменял расположенный под улицей старый канализационный коллектор.

"Во время ремонтных работ благодаря применению новых технологий с проезжей части было убрано 35 колодцев. Это дополнительно уменьшит количество неровностей, из-за которых на дороге могла возникнуть аварийная ситуация. Продумана схема обслуживания коллектора. Этот комплекс работ на следующие несколько лет избавит нас от необходимости вскрывать новое дорожное полотно", - сказал глава Дзержинска Иван Носков.

У Сергея Морозова в ходе проверки возникли вопросы, касающиеся технологии проведения работ и качества используемых материалов. При приемке дороги комиссия тщательно проверит, учел ли подрядчик эти замечания. Все недочеты ему придется исправлять за свой счет.

"Более того, по поручению главы региона Глеба Никитина областной минтранс готовит дополнительный список объектов, которые будут включены в ремонтную кампанию за счет средств Дорожного фонда с контрактами, переходящими на 2020 год. Туда войдут дороги, по которым были обращения от местных властей, депутатов и, конечно, от жителей области", - сказал Сергей Морозов, подводя итоги проверки.

Напомним, что всего в Нижегородской области по нацпроекту в этом году планируется отремонтировать более 745 км дорог.