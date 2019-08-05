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Общество

Период природных пожаров возвращается в Нижегородскую область, есть вероятность возникновения ЧС

07 августа 2019 15:43  [38] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС России по Нижегородской области предупреждает о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций из-за высокой пожароопасности в регионе.

В сообщении ЦУКС говорится, что по данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", 8 августа местами по южной половине Нижегородской области сохранится высокая пожароопасность, которая квалифицируется 4 классом.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями прогнозируется увеличение природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи.

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