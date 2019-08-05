Ежегодный "Открытый урок Т Плюс" провели энергетики для воспитанников социально-реабилитационных центров Общество

Фото: Т Плюс

Ежегодный "Открытый урок Т Плюс" провели энергетики для воспитанников социально-реабилитационных центров. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского филиала Группы "Т Плюс".

Ежегодная социальная акция "Открытый урок" состоялась в Нижнем Новгороде 7 августа. Участниками восьмого по счету мероприятия стали дети из городов, где работают станции и тепловые сети филиала – воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и социального приюта для детей и подростков Дзержинска, а также социального приюта "Алый парус" Кстовского района.

В этом году детей пригласили в гости к воспитанникам и питомцам конно-спортивного комплекса "Пассаж" в Нижний Новгород.

В рамках открытого урока дети смогли познакомиться с устройством современной конюшни, увидеть, какой любовью окружены животные и поучиться, как о них заботиться. Ребятам помогли погрузиться в историю конного спорта и коневодства, узнать о породах лошадей, познакомиться с различными аспектами их практического использования в современном мире и, конечно же, почувствовать себя настоящими наездниками. Кроме того, специалисты центра рассказали об уникальной программе иппотерапии – метода, который основан на лечебном воздействии лошадей на самочувствие человека.

На прощание, по традиции "Открытых уроков", маленьким гостям вручили подарки, провели фотосессию и устроили для них праздничное угощение.

"Мы понимаем, насколько важно для детей, временно находящихся в трудной жизненной ситуации, увидеть яркость и многообразие окружающей жизни, получить положительные эмоции. Очень важно раскрыть перед ребятами новые возможности в окружающем мире, научиться ответственности, добру и заботе", – сказал директор нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов.



Партнерами праздника выступили министерство социальной политики Нижегородской области, "Студия "Сюрприз", конноспортивный комплекс "Пассаж", ООО "Авант-Медиа", портал о культурной жизни города GEO.PRO, творческое объединение "Event Drive", креативная мастерская Creative Time, ведущий Тимур Хасянов.



Социальный проект "Открытый урок" энергетики нижегородского филиала "Т Плюс" реализуют с 2012 года. Цель проекта – показать многообразие путей развития и становления личности в сложном окружающем мире. Место проведения и тема мероприятия ежегодно меняется. К примеру, в год ЧМ-2018 ребята побывали на стадионе "Нижний Новгород" и встретились с волонтерами чемпионата и футболистами нижегородского футбольного клуба.