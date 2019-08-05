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Общество

Подрядчика для проблемного ЖК "Радуга" в Дзержинске выберут после закрытия реестра требований кредиторов

07 августа 2019 16:49  [89] Общество
Недостроенный дом ЖК Радуга

Недостроенный дом ЖК Радуга

Фото: Соцсеть

Подрядчика для дзержинского ЖК "Радуга", застройщик которого признан банкротом, выберут после закрытия реестра требований кредиторов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска.

По данным пресс-службы, глава города Иван Носков и заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов на встрече с инициативной группой участников долевого строительства ЖК "Радуга" сообщили, что работы на объекте завершатся за счет средств от продажи нераспроданных квартир второй-пятой очередей.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин утвердил план неотложных мероприятий по завершению строительства ЖК "Радуга". Предполагалось, что строительство второй и третьей очередей жилого дома на ул. Советской завершится в 2020-2021 годах, а четвертой и пятой — в 2020-2022 годах.

Застройщик - ООО "Альбион" планировал достроить четвертую и пятую очереди жилого дома за счет собственных средств, а вторую и третью очереди - с привлечением средств инвестора. Однако сейчас в отношении "Альбиона" введена процедура банкротства, в связи с чем строительство домов является невозможным и ведется поиск нового застройщика.
Прежде чем появится новый застройщик необходимо создать реестр кредиторов. Для этого кредиторам нужно до 7 октября 2019 года обратиться с требованием о передаче помещений, машино-мест и (или) денежных требований (с приложением документов) на имя конкурсного управляющего.

Задать вопросы и получить необходимые разъяснения можно в официальной группе ВКонтакте (администраторы - конкурсный управляющий, представитель ГСН, инициативные дольщики): https://vk.com/raduga_dzerginsk.

По данным на 6 августа 2019 года конкурсный управляющий получил 126 требований участников строительства. Подрядчик на завершение работ будет определен после закрытия реестра требований кредиторов.

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