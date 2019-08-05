Нижегородским предприятиям, перерабатывающим лен, в 2019 году увеличат господдержку в 17 раз Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородским предприятиям, которые занимаются выращиванием и переработкой льна, в 2019 году увеличат господдержку в 17 раз. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Средства господдержки предназначены в качестве компенсации части затрат на приобретение специализированной техники для возделывания льна и его первичной переработки. На эти цели в 2019 году из областного бюджета выделено 26,7 млн рублей, что почти в 17 раз больше, чем в 2018 году.

"Льноводство и переработка льна для нашего региона является важным и перспективным направлением. В 2019 году площади под этой культурой были увеличены почти на 1,2 тысячи га", - сказал Глеб Никитин.

"Мы понимаем, что купить технику за счет собственных средств аграриям проблематично, а порой просто невозможно, поэтому часть затрат областной бюджет берет на себя", - отметил губернатор.

"Кроме того, сейчас прорабатываем вопрос по укреплению мер поддержки льноводства. Предприятия, которые увеличат площади подо льном, смогут рассчитывать на больший размер субсидий", - добавил Глеб Никитин.

Глава региона также напомнил, что льносеющие предприятия получат субсидии за приобретенные элитные семена льна и произведенное и реализованное льноволокно.

В свою очередь, министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов сообщил, что в регионе началась уборка льна-долгунца. Убраны первые 70 га из плана в 4,5 тысячи га. По итогам уборки планируется произвести около 4 тысяч тонн льнотресты.

По данным регионального минсельхоза, лен-долгунец выращивается в Тонкинском, Шарангском, Семеновском и Ковернинском районах Нижегородской области.

Напомним, что ранее Глеб Никитин заявил о решении увеличить господдержку сельского хозяйства Нижегородской области на 27,5% из областного бюджета в 2019 году.