Движение транспорта на пр.Гагарина перекроют с 8 по 11 августа Общество

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Движение транспорта на пр.Гагарина Нижнего Новгорода перекроют 8 августа, а также 10 и 11 августа 2019 года. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Движение ограничат на участке от дома №27 до дома №29Д.

В департаменте пояснили, что 8 августа движение транспорта ограничат с 07:00 до 22:00, а 10 и 11 августа — 07:00 до 20:00. Изменения в движении обусловлены проведением Кубка Губернатора по хоккею в Нижнем Новгороде.

Напомним, что Кубок Губернатора Нижегородской области по хоккею пройдет с 7 по 11 августа 2019 года в КРК "Нагорный". Первые матчи состоятся уже 7 августа. В 15:00 "Хумо" (Ташкент) сыграет с "Динамо" (Минск). А в 19:00 нижегородское "Торпедо" сразится с "Динамо" (Москва).