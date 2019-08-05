Проект редевелопмента ул.Ильинской разработают к концу 2019 года Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Проект редевелопмента ул.Ильинской в Нижнем Новгороде разработают к концу 2019 года. Об этом сообщает АНО "Институт развития городской среды Нижегородской области" (ИРГС НО).

Победителем конкурса на право разработки данного проекта стал консорциум из ООО "Ленгипрогор", Фонда "ЦСР "Северо-Запад" и ООО "СиСофт НН". Конкурс на разработку проекта восстановления и развития исторической территории города Нижнего Новгорода (пилотный проект — район Започаинье, первый этап — район улицы Ильинской) был объявлен Институтом развития городской среды.

"Глобальная цель проекта редевелопмента, инициированного нашим губернатором в 2018 году - комплексное обновление значимых городских территорий для повышения качества городской среды и создания новых социально-экономических и культурных сценариев. Район Започаинья - это уникальная территория, а сам проект по комплексности подхода и масштабу первый в своем роде в России. Поэтому на разработчиках лежит большая ответственность", - сказала директор ИРГС Дарья Шорина.

Комплексная работа над концепцией развития территории будет проходить в три этапа:

1.Разработка общей концепции и целевой программы использования указанной в проекте территории

2.Создание мастер-плана

3.Доработка мастер-плана развития территории, создание BIM-модели и разработка инвестиционной концепции и механизмов реализации проекта

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 27,6 млн рублей. Победитель предложил стоимость в 22,1 млн рублей. Средства на разработку документации выделены из бюджета Нижегородской области. Работы необходимо завершить до декабря 2019 года.

Напомним, что в апреле 2019 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил концепцию редевелопмента исторических территорий Нижнего Новгорода председателю ВЭБ.РФ Игорю Шувалову. Тогда генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Александр Плутник сказал, что концепция работы с объектами культурного на улице Ильинской предполагает создание условий для восстановления и приспособления этих объектов к современному использованию, с учетом сохранения исторической среды и повышения экономической активности.

Напомним также, что редевелопмент исторического центра Нижнего Новгорода планируется к 800-летию города, которые празднуются в 2021 году.