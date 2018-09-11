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Общество

Редевелопмент центральной части Нижнего Новгорода планируют к 800-летию города

13 сентября 2018 17:20  [52] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Редевелопмент центральной части Нижнего Новгорода планируют к 800-летию города. Об этом сообщил журналистам глава Нижегородской области Глеб Никитин 13 сентября.

По его словам, такая работа по редевелопменту уже ведется, но сейчас готовится план именно к юбилею города. Речь идет, в частности, о том, что ранее не было учтено в должной мере – изменение облика центральной части города, а также составление перечня объектов ценной градостроительной среды. Кроме того, по словам главы региона, планируется строительство образовательных комплексов и преображение Кремля.

"Это наш знаковый объект. Речь идет о музеефикации башен Кремля. Предполагаются реставрационные работы этого объекта. Также планируется реставрация нижегородского художественного музея. Решение об этом принято сегодня. Но мы еще вернемся к этому вопросу для его актуализации", - пояснил глава региона.

Он добавил, что общественным организациям и объединениям предложено сформулировать дополнительные идеи для обсуждения. Глеб Никитин считает, что подготовку к такому значимому событию, как подготовку к празднованию 800-летия города необходимо осуществлять в том числе и в рамках собственных региональных программ, работ над национальными проектами и взаимодействия с федеральными органами власти.

Как заявила исполняющая обязанности министра культуры региона Татьяна Маврина, в рамках подготовки к юбилею города акцент будет сделан на раскрытии творческого потенциала нижегородцев, а также на приглашении в город федеральных театров и музеев, которые включатся в организацию выставочных проектов и фестивалей.

"В планах, в том числе утвержденных распоряжением о подготовке к 800-летию, речь идет о театральном фестивале, который мы проведем совместно с федеральным театром. В художественном музее пройдут интересные выставочные проекты с "Русским музеем", "Третьяковской галереей". Планируется проведение "Фестиваля культур Нижегородской области", - сказала Татьяна Маврина.

Напомним, что в начале февраля текущего года Глеб Никитин попросил руководство Нижнего Новгорода включиться в программу редевелопмента центров городов. Он поручил министерству строительства и министерству имущественных отношений совместно с управлением по охране объектов культурного наследия обеспечить разработку программы редевелопмента исторических центров городов Нижегородской области.

В декабре 2017 года на встрече с представителями общественности, руководителями предприятий и органов власти Глеб Никитин выразил мнение, что с точки зрения развития туризма в регионе не хватает единого достойного облика городов и присутствует элемент депрессивности.

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