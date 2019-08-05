Экстремальный забег "Стальной характер" пройдет в Нижегородской области 10 августа Спорт

Фото: НРО "Единая Россия"

Экстремальный забег "Стальной характер" пройдет 10 августа 2019 года на территории горнолыжного комплекса "Хабарское" в Богородском районе. Мероприятие проходит в Нижегородской области второй год подряд при поддержке Молодежного парламента при Законодательном собрании Нижегородской области и НРО партии "Единая Россия".

Для забега подготовлены две трассы протяженностью 5 и 8 км. Участникам предстоит преодолеть больше десяти сложных препятствий: окунуться в ледяные ванны, проползти под колючей проволокой, забраться на четырехметровый бастион и др. Трассы можно будет пройти как в личном зачете, так и командном. Принять участие в забеге может любой желающий старше 18 лет.

В этом году забеги уже прошли в 10 городах нашей страны, в общей сложности в них участвовали более 20 тысяч человек. Регистрация участников начнется с 9:00. Торжественное открытие в 12:00.

"Очень приятно, что этот проект нашел отклик у нас в Нижегородской области. Такой формат физической нагрузки позволяет разнообразить наши будни и посмотреть, на что ты способен. На данный момент подали заявки на участие больше двух тысяч жителей региона. Мы надеемся, что всем, кто примет участие, это приключение лета понравится",- сказала координатор федерального проекта в Нижегородской области Татьяна Скоробогатова.

Как отмечают организаторы проекта, в "Стальном характере" команды не соревнуется между собой. Каждый участник ставит цель дойти до финиша, победив самого себя.

Официальный сайт проекта: http://steelcharacter.ru/.

(18+)