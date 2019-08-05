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Общество

Рейд по должникам за отопление и горячую воду прошел в Дзержинске

08 августа 2019 09:43  [85] Общество

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" принял участие в совместном рейде с федеральной службой судебных приставов (ССП) и ГИБДД в Дзержинске в рамках информационной кампании "Внимание, должник!". Сотрудники организаций проверили водителей на наличие долгов по исполнительному производству, в том числе за отопление и горячую воду.

В ходе рейда сотрудники ГИБДД останавливали машины, со стороны ССП проводилась проверка автовладельцев на наличие у них задолженности, в том числе за отопление и горячую воду. Если в отношении автовладельца уже было возбуждено исполнительное производство, то с водителем начинал работу судебный пристав и сотрудник Нижегородского филиала ЭнергосбыТ Плюс. В ходе данного рейда ССП наложен арест на автомобиль "Nissan", владелица которого должна в течение 10 дней погасить всю имеющуюся задолженность по исполнительным производствам. В случае неоплаты автомашина подлежит реализации через специализированную организацию.

"Наша компания не первый раз участвует в рейдах совместно со службой судебных приставов и ГИБДД. Подобные мероприятия касаются злостных неплательщиков, тех, кто безответственно относится к выполнению своих обязанностей. Долги за отопление и горячую воду рано или поздно придется оплатить, только чем "старше" долг, тем больше за него придется в итоге заплатить, с учетом пени и госпошлины, исполнительского сбора. Мы напоминаем жителям о необходимости своевременной оплаты отопления и горячей воды и не доводить дело до суда", - отметила руководитель отдела по работе с дебиторской задолженностью физических лиц Нижегородского филиала ЭнергосбыТ Плюс Наталья Еремина.

По состоянию на 31 июля 2019 года, просроченная задолженность жителей Дзержинска за данные коммунальные услуги составляет 843 млн рублей.

Всего с начала текущего года в суды общей юрисдикции Нижегородской области компания направила свыше одиннадцати тысяч заявлений на вынесение судебных приказов на общую сумму 161 млн рулей в отношении жителей Дзержинска, задолжавших за отопление и горячую воду.

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