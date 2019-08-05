Танцплощадка и аллея любви появятся в Павлове Нижегородской области в этом году Культура и отдых

В Павлове в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" активно идет второй этап благоустройства "Зеленого парка". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Зеленый парк пользуется большим спросом у населения. Сюда приезжают отдохнуть люди со всего Павловского района. Поэтому преображение этого общественного пространства должно быть выполнено качественно. И я уверен, что после окончания благоустройства парк будет пользоваться еще большей популярностью у населения", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Благоустройство "Зеленого парка" в Павлове разделено на два этапа. В рамках первого, который был проведен в прошлом году, в парке появились детская и спортивная площадки. Также дорожки были выложены брусчаткой, установили фонари. Появилась и полоса препятствий для детей. На это из федерального, областного и местного бюджетов было выделено 20 миллионов рублей.

В этом году в парке появится танцплощадка, селфи-зона и аллея любви. Также будет построен скейт-парк, установят туалеты и проведут Wi-Fi. Преобразится и центральная клумба – там появится скульптура земного шара. На эти работы направят 17,4 миллиона рублей.

"Сейчас в парке заканчивается работа по реконструкции танцплощадки. В ближайшее время уже будут доставлены элементы для селфи-зоны. Полностью же закончить работы подрядчик должен в сентябре", - рассказал глава администрации Павлова Олег Фокин.

Напомним, Глеб Никитин отметил, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По его словам, проект позволил качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств. Нацпроект был утвержден указом президента Российской Федерации Владимира Путина.

Напомним, Глеб Никитин поручил разработать проект благоустройства набережной в Городце.