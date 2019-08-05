Глеб Никитин поручил разработать проект благоустройства набережной в Городце Культура и отдых

Фото: Юлия Горшкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в Городце провел выездное совещание по вопросу развития территории набережной. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как рассказал глава Городецкого района Владимир Беспалов, есть рабочий проект 2-го участка берегоукрепления Волги протяженностью 385 метров, разработанный в 2013 году. В 2019 году планируется направить заявку в Федеральное агентство по туризму на привлечение федерального софинансирования в рамках конкурсного отбора для участия в госпрограмме "Экономическое развитие и инновационная экономика".

Глеб Никитин поручил администрации района актуализировать существующий проект продления набережной и подготовить проект благоустройства уже существующей ее части.

"При любой судьбе наших заявок в федеральных органах власти мы все равно будем заниматься реализацией проекта, в том числе за счет областных средств. Набережная должна стать современным общественным пространством. Обязательно еще раз обсудим идею здесь строительства фуникулера. Впереди важная дата – 800 лет со дня рождения Александра Невского, с именем которого тесно связан Городец. Необходимо ориентироваться на 2021 год для достижения первых результатов", - отметил губернатор.