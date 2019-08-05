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Общество

Пять лет грозит жительнице Ветлуги за продажу соседских труб

08 августа 2019 10:08  [33] Общество

Пять лет грозит жительнице Ветлуги за продажу соседских труб. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 8 августа 2019 года, 38-летняя женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

По версии следствия, в начале июля этого года она ввела в заблуждение свою знакомую и попросила ее оказать помощь в продаже металлических труб в количестве 5 штук длиной 10 метров, принадлежащих соседу, выдав данные трубы за свои личные.

Свидетельница, доверяя обвиняемой, договорилась с местным жителем о покупке труб за сумму 5 тысяч рублей. Покупатель, думая, что добросовестно приобретает трубы, на личном тракторе отвез их к себе на придомовую территорию. Потерпевшему соседу злоумышленницы причинен значительный ущерб на сумму 25 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия похищенные трубы изъяты и возвращены потерпевшему.

Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Ранее,бездомная пенсионерка, обокравшая 90-летнего нижегородца, получила два года колонии.

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