Доследственная проверка организована по факту гибели подростка в Нижегородской области

Доследственная проверка организована по факту гибели подростка. Следователи СК по Нижегородской области выясняют обстоятельства произошедшего.
Согласно информации, 5 августа 2019 года в дневное время около заброшенного дома, расположенного по ул. Энгельса г. Кулебаки врачи констатировали смерть 15-летнего подростка.
По данному факту организована доследственая проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Предварительно, подросток скончался от асфиксии (перекрытие дыхательных путей содержимым желудка).
Напомним, СК также выясняет обстоятельства гибели девочки на реке в Кстовском районе.
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