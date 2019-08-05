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Происшествия

Доследственная проверка организована по факту гибели подростка в Нижегородской области

08 августа 2019 11:43  [26] Происшествия

Доследственная проверка организована по факту гибели подростка. Следователи СК по Нижегородской области выясняют обстоятельства произошедшего.

Согласно информации, 5 августа 2019 года в дневное время около заброшенного дома, расположенного по ул. Энгельса г. Кулебаки врачи констатировали смерть 15-летнего подростка.

По данному факту организована доследственая проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Предварительно, подросток скончался от асфиксии (перекрытие дыхательных путей содержимым желудка).

Напомним, СК также выясняет обстоятельства гибели девочки на реке в Кстовском районе.

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