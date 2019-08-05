Больше 16 тысяч нижегородских многоквартирных домов готовы к отопительному сезону Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Больше 16 тысяч многоквартирных домов Нижегородской области готовы к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Государственная жилищная инспекция Нижегородской области совместно с представителями домоуправляющей компании 8 августа 2019 года провела рейд по проверке готовности домов к новому отопительному сезону. Специалисты посетили дома в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

"Все многоквартирные дома в регионе должны быть готовы к новому отопительному сезону до 15 сентября. Примерно в это время ресурсные компании начнут пробные пуски тепла и жители не должны замерзнуть в своих квартирах из-за плохой подготовки сетей. Заранее должно быть сделано все возможное, чтобы минимизировать количество аварий", - сказал министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков.

Представители ГЖИ проверили два дома на улице Гордеевская. Результаты осмотра дома №56 показали, что здание готово к отопительному сезону. Единственное небольшое нарушение – наличие на крыше мусора после ремонта кровли и не оборудованный водосток. Эти недостатки обещали устранить в течение нескольких дней.

"В первую очередь мы проверяем состояние домов – это остекление в подъездах, оголовки вентиляционных и дымовых каналов, отмостки по периметру зданий. Обязательно смотрим акты промывки и опрессовки внутридомовых систем теплоснабжения, проверяем дымоходы и вентиляционные каналы. Данный дом по факту готов к новому отопительному сезону, осталось устранить мелкие недочеты, что обещали сделать в течение нескольких дней", - рассказал начальник заречного отдела государственной жилищной инспекции Нижегородской области Евгений Федюкин.

На доме №40 крупных недочетов также выявлено не было.

"В ближайшие дни в подъездах этого дома начнется замена окон. Работы мы закончим до 15 сентября. В целом же по подведомственным домам нам осталось промыть шесть элеваторных узлов, то есть шесть подъездов. По регулировке систем отопления работы планируем закончить до 25 августа и всю документацию по промывке и опрессовке передадим в домоуправляющую компанию", - сказал представитель обслуживающей организации Вячеслав Кокуев.

Всего в Канавинском районе сейчас к отопительному сезону готово больше 50% домов. Паспорта готовности есть уже у 700 многоквартирных домов из 1350. По Нижегородской области готовность МКД к пуску тепла составляет 40%. То есть паспорта готовности есть у 16 006 домов из 42 152.