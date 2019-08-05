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Культура и отдых

Пьесу "Фиолетовые облака" представят в нижегородском театре "Комедiя" 16-17 августа

08 августа 2019 14:13  [58] Культура и отдых

Пьесу "Фиолетовые облака" представят в нижегородском театре "Комедiя" 16-17 августа 2019 года. Начало в 18:30 на малой сцене.

Режиссер-постановщик, сценограф, музыкальное оформление – лауреат премий Нижнего Новгорода Надежда Ковалева.

Пьеса уральского драматурга Анжелики Четверговой "Фиолетовые облака" была опубликована в журнале "Современная драматургия" и вошла в сборник "Лучшие пьесы 2014 года" Всероссийского драматургического конкурса "Действующие лица".

АННОТАЦИЯ:

Сцена жестока. Сценический успех редко совместим с безоблачной семейной жизнью, и часто артистам приходится делать выбор между семьей и искусством. Но успех проходит, молодость не вечна, и на закате жизни каждому хочется, чтобы рядом был близкий человек, способный подарить заботу и любовь. Однако сделанный однажды выбор определяет наше будущее, и в жизни может не остаться ничего, кроме фиолетовых облаков за окном…

Спектакль поставлен к юбилею актрисы Светланы Тюльпановой, которая играет в спектакле главную роль – звезды степа Луизы Евгеньевны.

В ролях: Светлана Тюльпанова, Николай Пономарев, Юлия Лыкова, Екатерина Соколова, Максим Михалев.

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