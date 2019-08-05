"Валдай" из Нижнего Новгорода в Городец будет курсировать теперь по пятницам, субботам и понедельникам

"Валдай" из Нижнего Новгорода в Городец будет курсировать теперь по пятницам и понедельникам. Как сообщили в пресс-службе правительства области, расписание скорректировано с учетом пожеланий жителей Нижнего Новгорода и Городца.
В Городец "Валдай 45Р" будет отправляться по пятницам в 17:00 (обратно в 18:15), по субботам в 9:00 (обратно в 13:00) и по понедельникам в 06:45 (обратно в 08:00). Таким образом, судном смогут воспользоваться туристы, которые запланировали поездку в Городец на выходные дни с ночевкой.
В Макарьево судно будет ходить по воскресеньям в 09:00, обратно – в 14:00.
С собой на борт пассажиры могут брать ручную кладь общим весом не более 36 кг. Дети до 5 лет могут ездить бесплатно, если не занимают отдельного места. Для пассажиров с 6 до 14 лет предусмотрен детский билет.
"Валдай 45Р" отправляется от причала №5 (за Речным вокзалом). Билеты можно приобрести перед рейсом на теплоходе или по предварительному бронированию по телефону 8-963-230-58-30.
Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 6 августа дал старт навигации судов на подводных крыльях "Валдай 45Р" в регионе.
Нижний Новгород – Городец – Нижний Новгород
|
Дата (еженедельно)
|
Время туда
|
Тип рейса
|
Время обратно
|
Цена билета взрослый в одну сторону/туда обратно
|
Цена билета детский в одну сторону/туда обратно
|
Пятница
|
17:00
|
прогулочный
|
18:15
|
400/600
|
300/500
|
Суббота
|
09:00
|
прогулочный
|
13:00
|
400/600
|
300/500
|
Понедельник
|
06:45
|
прогулочный
|
08:00
|
400/600
|
300/500
Нижний Новгород – Макарьево – Нижний Новгород
|
Дата (еженедельно)
|
Время туда
|
Тип рейса
|
Время обратно
|
Цена билета взрослый в одну сторону/туда обратно
|
Цена билета детский в одну сторону/туда обратно
|
Воскресенье
|
09:00
|
прогулочный
|
14:00
|
600/1000
|
400/600
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+