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Общество

"Валдай" из Нижнего Новгорода в Городец будет курсировать теперь по пятницам, субботам и понедельникам

08 августа 2019 15:19  [99] Общество

"Валдай" из Нижнего Новгорода в Городец будет курсировать теперь по пятницам и понедельникам. Как сообщили в пресс-службе правительства области, расписание скорректировано с учетом пожеланий жителей Нижнего Новгорода и Городца.

В Городец "Валдай 45Р" будет отправляться по пятницам в 17:00 (обратно в 18:15), по субботам в 9:00 (обратно в 13:00) и по понедельникам в 06:45 (обратно в 08:00). Таким образом, судном смогут воспользоваться туристы, которые запланировали поездку в Городец на выходные дни с ночевкой.

В Макарьево судно будет ходить по воскресеньям в 09:00, обратно – в 14:00.

С собой на борт пассажиры могут брать ручную кладь общим весом не более 36 кг. Дети до 5 лет могут ездить бесплатно, если не занимают отдельного места. Для пассажиров с 6 до 14 лет предусмотрен детский билет.

"Валдай 45Р" отправляется от причала №5 (за Речным вокзалом). Билеты можно приобрести перед рейсом на теплоходе или по предварительному бронированию по телефону 8-963-230-58-30.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 6 августа дал старт навигации судов на подводных крыльях "Валдай 45Р" в регионе.

Нижний Новгород – Городец – Нижний Новгород

Дата (еженедельно)

Время туда

Тип рейса

Время обратно

Цена билета взрослый в одну сторону/туда обратно

Цена билета детский в одну сторону/туда обратно

Пятница

17:00

прогулочный

 

18:15

400/600

300/500

Суббота

 

09:00

прогулочный

 

13:00

 

400/600

300/500

Понедельник

06:45

прогулочный 

 

08:00

400/600

300/500

Нижний Новгород – Макарьево – Нижний Новгород

Дата (еженедельно)

Время туда

Тип рейса

Время обратно

Цена билета взрослый в одну сторону/туда обратно

Цена билета детский в одну сторону/туда обратно

Воскресенье

09:00

 

прогулочный

 

14:00

 

600/1000

400/600

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