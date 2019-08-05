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Общество

Около 300 тысяч кв. м. нового асфальта уложено в Нижнем Новгороде

08 августа 2019 18:10  [96] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Около 300 тысяч кв. м. нового асфальта уложено в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила и.о. заместителя мэра, директор городского департамента транспорта Елена Лекомцева.

Работы выдуться в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД).

"В городе продолжается реализация проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в рамках которого в этом году будет выполнен ремонт 32 наиболее нагруженных участков. Сейчас подрядчики ведут ремонт на 28 улицах", - пояснила она.

В пресс-службе, при этом добавили, что погодные условия могут внести коррективы в работу подрядных организаций, но в настоящий момент все идет по графику.

Ранее мэр города Владимир Панов заявил, что в этом году в рамках нацпроекта "БКАД" удалось добиться экономии. "При проведении торгов было сэкономлено 109 миллионов рублей, и сейчас эти средства будут направлены на дополнительные улицы, по которым в сентябре пройдут торги", – добавил Владимир Панов.

В Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019 году будут отремонтированы 32 участка, из них семь - в Автозаводском районе, пять - в Канавинском, четыре - в Ленинском, шесть - в Московском, пять - в Нижегородском, четыре - в Советском и один в Приокском районах. Все работы необходимо выполнить до сентября.

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