Глеб Никитин назначил Анатолия Молева министром строительства Нижегородской области Политика

Анатолий Молев

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 8 августа назначил Анатолия Молева министром строительства региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Назначение состоялось по итогам собеседования с кандидатами, которые были отобраны в рамках инициированной Глебом Никитиным региональной программы "Команда Правительства".

"Перед строительной отраслью сегодня стоят серьезные задачи. Во-первых, это рост жилищного строительства. В 2024 году в Нижегородской области должно быть построено почти два миллиона квадратных метров жилья. Не менее важно расселение аварийного жилья и решение проблем обманутых дольщиков. Анатолий Молев - профессионал, уважаемый в строительной отрасли. Я рассчитываю, что вместе с командой министерства он сможет достичь показателей, поставленных перед Нижегородской областью Федерацией", - отметил губернатор.

Презентация программы "Команда Правительства", о которой Глеб Никитин доложил президенту РФ Владимиру Путину, состоялась в Нижнем Новгороде 14 мая 2018 года. Ее участниками могут стать граждане России с высшим образованием, в возрасте от 21 года, а также отсутствием судимости. Место жительства значения не имеет.

Напомним, что Анатолий Молев назначен и.о. министра строительства Нижегородской области в начале февраля текущего года. До назначения Анатолий Молев работал в должности первого заместителя министра строительства региона.

8 февраля Глеб Никитин подписал распоряжение об увольнении министра строительства региона Алексея Сырова, который уходит по собственному желанию.

Как отметил губернатор, развитие строительного сектора напрямую влияет на успешную реализацию многих направлений Стратегии социально-экономического развития региона.

Глава области пояснил, что сейчас перед министерством строительства стоят масштабные задачи: ликвидация ветхого и аварийного фонда, повышение в 1,5 раза к 2024 году объемов ввода жилья в соответствии с поручением президента, строительство объектов социальной инфраструктуры (школы и детсады в новых жилых комплексах), участие в развитии территории Стрелки и создание инфраструктуры для кластера "Арзамас-Дивеево-Саров".

"Одна из ключевых задач министерства также - решение проблем обманутых дольщиков. И эта работа в открытом диалоге с людьми должна быть приоритетной на сегодняшний день" - подчеркнул Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что в марте 2016 года, работая в должности замминистра строительства региона Анатолий Молев, был назначен и.о. замглавы администрации Нижнего Новгорода, осенью 2018 года снова перешел в министерство строительства региона.

СПРАВКА:

Анатолий Молев родился 13 декабря 1973 года. В 1996 году окончил Нижегородскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности "Городское строительство и хозяйство". В 2004 году - Волго-Вятскую академию государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление".

Трудовую деятельность начал на АО "Заволжский моторный завод", где с августа 1996 года по май 1998 года проработал инженером-конструктором. С ноября 2000 года по июль 2001 года - главный специалист инспекции Государственного архитектурно-строительного надзора РФ по Нижегородской области. С июля 2001 года по декабрь 2002 года - начальник Балахнинского территориального отдела инспекции Государственного архитектурно-строительного надзора РФ по Нижегородской области. С декабря 2002 года по январь 2008 года — являлся начальником отдела архитектуры и градостроительства, а затем начальником управления архитектуры и градостроительства главного архитектора администрации Балахнинского района.

С января 2008 года по ноябрь 2014 года - заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по капитальному строительству и ремонту. С декабря 2014 года по декабрь 2015 года - заместитель министра строительства Нижегородской области. С декабря 2015 года по февраль 2016 года - заместитель министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области. Женат, воспитывает дочь.