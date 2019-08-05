Грузовик, перевозивший ГСМ, загорелся на трассе М-7 "Волга" в Нижегородской области 9 августа Происшествия

Фото: С сайта ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород

Грузовой автомобиль, перевозивший ГСМ, загорелся на трассе М-7 "Волга" в Нижегородской области. Об этом сообщает ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

Происшествие произошло утром на 421 км трассы, поэтому там было перекрыто движение и организован объезд по региональным дорогам.

Позже пожарные ликвидировали возгорание, после чего дорожные службы очистили проезжую часть от последствий происшествия. Сейчас движение на дороге запущено в штатном режиме.