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Происшествия

Грузовик, перевозивший ГСМ, загорелся на трассе М-7 "Волга" в Нижегородской области 9 августа

09 августа 2019 10:21  [60] Происшествия

Фото: С сайта ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород

Грузовой автомобиль, перевозивший ГСМ, загорелся на трассе М-7 "Волга" в Нижегородской области. Об этом сообщает ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

Происшествие произошло утром на 421 км трассы, поэтому там было перекрыто движение и организован объезд по региональным дорогам.

Позже пожарные ликвидировали возгорание, после чего дорожные службы очистили проезжую часть от последствий происшествия. Сейчас движение на дороге запущено в штатном режиме.

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