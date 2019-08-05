Грузовик, перевозивший ГСМ, загорелся на трассе М-7 "Волга" в Нижегородской области 9 августа

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Грузовой автомобиль, перевозивший ГСМ, загорелся на трассе М-7 "Волга" в Нижегородской области. Об этом сообщает ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.
Происшествие произошло утром на 421 км трассы, поэтому там было перекрыто движение и организован объезд по региональным дорогам.
Позже пожарные ликвидировали возгорание, после чего дорожные службы очистили проезжую часть от последствий происшествия. Сейчас движение на дороге запущено в штатном режиме.
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