Пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и фурой в Лысковском районе Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пять человек пострадали в столкновении микроавтобуса с фурой в Лысковском районе 8 августа 2019 года. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла около 21:15 на 529 км автодороги "Москва-Уфа" у поворота на с. Бармино. Микроавтобус врезался в фуру, в результате чего пострадали пять человек. Двое из них – дети. Участники ДТП получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, автомобиль "Волга" разорвало пополам после столкновения с автомобилем Nissan в Кстовском районе Нижегородской области 5 августа.