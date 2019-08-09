Нижегородец на легковушке врезался в толпу стоящих на обочине людей Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Молодой человек на отечественном автомобиле врезался в толпу стоящих на обочине людей в Городецком районе Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Согласно информации, ДТП произошло 9 августа 2019 года около 02:30 ночи. 21-летний нижегородец, двигаясь на своем автомобиле по дороге Заволжье-Федурино, в районе подъезда к пос. Турбазы не справился с управлением и выехал на левую обочину. Там у припаркованного автомобиля стояли люди.

В результате столкновения семь человек в возрасте от 21 до 23 лет получили травмы различной степени тяжести, двое из них госпитализированы.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и фурой в Лысковском районе 8 августа.