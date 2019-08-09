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Общество

"Результаты вашего труда определяют облик нашего любимого города", - Дмитрий Барыкин

11 августа 2019 09:52  [97] Общество

Председатель Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин поздравил строителей с профессиональным праздником, который отмечают ежегодно во второе воскресенье августа.

"Труд строителя во все века был в особом почете, а настоящих мастеров по праву называют творцами "истории в камне". Но и сегодня результаты вашего труда – улицы и проспекты, набережные и спальные районы - определяют облик нашего любимого города. Объекты промышленной, социальной и транспортной инфраструктуры задают ритм и качество жизни. А некоторые сооружения уже стали для Нижнего Новгорода знаковыми, и нижегородцы гордятся ими.

Сейчас перед российскими строителями стоят новые задачи: качественная модернизация строительного комплекса, широкое внедрение передовых технологий и современных инженерных решений. Даже 3D–принтер в помощь строителям XXI века! Неизменным остается только принцип вашей профессии – строить на совесть", - отмечается в поздравлении.

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