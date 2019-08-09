Команда АПЗ заняла первое место в соревнованиях на турслете трудовой молодежи

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Команда АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" заняла первое место в соревнованиях на турслете трудовой молодежи профсоюза авиационной промышленности Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.
На берег Оки под Павлово съехались шесть команд предприятий Профавиа региона: АО "Гидроагрегат" (Павлово), АО "ПМЗ "Восход" (Павлово), НОАО "Гидромаш" (Нижний Новгород), ПАО "АНПП "Темп-Авиа" (Арзамас), НАЗ "Сокол" (Нижний Новгород) и команда АО "АПЗ". Программа слета, как и прежде, включала четыре этапа: турполоса, контрольный туристический маршрут (КТМ), вязка узлов и спортивное ориентирование.
В этом году команда АПЗ поехала на турслет в обновленном составе: Алина Спирина, Евгений Беляков, Светлана Кочнева, Герман Алёшин, Александр Шеронов, Валерия Венедиктова, Вячеслав Каленов, Руслан Барышников, Роман Данилов, Виктория Грехова, Дмитрий Шмаков.
Приборостроители шли с командой павловского "Гидроагрегата" наравне два первых соревновательных дня и вырвалась вперед в спортивном ориентировании, дополнительно отработав новые приемы спуска и безошибочно пройдя турполосу. Вторыми, лишь немного отстав от соперников, стали в КТМ и вязке узлов.
"Боролись до последнего, поэтому все решил третий день. В итоге первое место – у команды АПЗ. Технику прохождения этапов приборостроителями отметили судьи, уступившие работники "Гидроагрегата" и председатель НОО "Профавиа" Анатолий Колесов на церемонии награждения. Команде АПЗ – заслуженный диплом и кубок, отличившимся в личном зачете – не менее заслуженные медали и грамоты", - говорится в сообщении пресс-службы.
Достижения приборостроителей в личных зачетах:
Турполоса (женщины):
1 место – Алина Спирина.
3 место – Валерия Венедиктова.
Турполоса (мужчины):
1 место – Роман Данилов.
3 место – Александр Шеронов.
Спортивное ориентирование:
2 место – Роман Данилов.
3 место – Александр Шеронов.
"Команда АПЗ выражает благодарность генеральному директору Олегу Лавричеву за финансирование и организацию поездки на соревнования и председателю первичной профсоюзной организации предприятия Александру Тюрину за помощь в приобретении нового туристического снаряжения", - поясняется в сообщении.
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