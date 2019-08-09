Команда АПЗ заняла первое место в соревнованиях на турслете трудовой молодежи Общество

Фото: Пресс-служба АПЗ

Команда АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" заняла первое место в соревнованиях на турслете трудовой молодежи профсоюза авиационной промышленности Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

На берег Оки под Павлово съехались шесть команд предприятий Профавиа региона: АО "Гидроагрегат" (Павлово), АО "ПМЗ "Восход" (Павлово), НОАО "Гидромаш" (Нижний Новгород), ПАО "АНПП "Темп-Авиа" (Арзамас), НАЗ "Сокол" (Нижний Новгород) и команда АО "АПЗ". Программа слета, как и прежде, включала четыре этапа: турполоса, контрольный туристический маршрут (КТМ), вязка узлов и спортивное ориентирование.

В этом году команда АПЗ поехала на турслет в обновленном составе: Алина Спирина, Евгений Беляков, Светлана Кочнева, Герман Алёшин, Александр Шеронов, Валерия Венедиктова, Вячеслав Каленов, Руслан Барышников, Роман Данилов, Виктория Грехова, Дмитрий Шмаков.

Приборостроители шли с командой павловского "Гидроагрегата" наравне два первых соревновательных дня и вырвалась вперед в спортивном ориентировании, дополнительно отработав новые приемы спуска и безошибочно пройдя турполосу. Вторыми, лишь немного отстав от соперников, стали в КТМ и вязке узлов.

"Боролись до последнего, поэтому все решил третий день. В итоге первое место – у команды АПЗ. Технику прохождения этапов приборостроителями отметили судьи, уступившие работники "Гидроагрегата" и председатель НОО "Профавиа" Анатолий Колесов на церемонии награждения. Команде АПЗ – заслуженный диплом и кубок, отличившимся в личном зачете – не менее заслуженные медали и грамоты", - говорится в сообщении пресс-службы.

Достижения приборостроителей в личных зачетах:

Турполоса (женщины):

1 место – Алина Спирина.

3 место – Валерия Венедиктова.

Турполоса (мужчины):

1 место – Роман Данилов.

3 место – Александр Шеронов.

Спортивное ориентирование:

2 место – Роман Данилов.

3 место – Александр Шеронов.

"Команда АПЗ выражает благодарность генеральному директору Олегу Лавричеву за финансирование и организацию поездки на соревнования и председателю первичной профсоюзной организации предприятия Александру Тюрину за помощь в приобретении нового туристического снаряжения", - поясняется в сообщении.