"Ветлужский завод нестандартного оборудования" планирует участвовать в нацпроектах Бизнес

Фото: Юлия Горшкова

"Ветлужский завод нестандартного оборудования" планирует участвовать в нацпроектах. Об этом заявил генеральный директор завода Вадим Коновалов в ходе рабочего визита в Ветлужский район губернатора Нижегородской области Глеба Никитина 9 августа 2019 года. Речь идет о национальном проекте "Экология", включающем в себя федеральные проекты "Чистая вода" и "Оздоровление Волги".

Губернатор поручил министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Андрею Черткову вместе с руководством предприятия проработать возможность включения завода в мероприятия национального проекта, реализуемые на территории региона. Предприятие занимается выпуском оборудования для водоочистки и очистных сооружений.

Также Глеб Никитин отметил, что благодаря национальным проектам новые возможности для развития вскоре появится у всех предпринимателей.

"Важно, чтобы небольшие производители не чувствовали себя оторванными от развития региональной экономики и реализации национальных проектов. В частности, это касается таких нацпроектов как "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Производительность труда и поддержка занятости". Например, в рамках национального проекта по повышению производительности труда предприятия-участники получают возможность компенсировать затраты на приобретенное оборудование или обучение сотрудников", - сказал глава региона.

Он также напомнил, что в сентябре в технопарке "Анкудиновка" откроется региональный центр "Мой бизнес", где в режиме "одного окна" можно будет получить любую информацию о мерах поддержки или услугах. Кроме того, окна "Мой бизнес" будут открыты в 17 районах области.



СПРАВКА:



ООО "Ветлужский завод нестандартного оборудования" (далее – "ВЗНО") образовано в феврале 2006 года на базе ООО "СевернаяТермаль", входит в состав ООО "Стройинжиниринг СМ" научно-производственной группы компаний "Сайнметгруп". Предприятие осуществляет производство и поставку нестандартного технологического оборудования как по чертежам заказчика, так и на основании технического задания и проекта заказчика, по рабочим чертежам, разработанным конструкторским бюро предприятия.

Напомним, в ходе визита 9 августа Глеб Никитин также заложил капсулу времени на месте строительства ФОКа в Ветлуге.