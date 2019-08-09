Почти 600 проектов будут реализованы в Нижегородской области в рамках ППМИ Общество

Почти 600 проектов будут реализованы в Нижегородской области в рамках ППМИ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 9 августа 2019 года проверил, как реализуется в Ветлужском районе региональная программа поддержки местных инициатив (ППМИ). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Одним из ключевых объектов, благоустроенных в ее рамках, стала набережная реки Ветлуга со смотровой площадкой.

"Ветлужский район принимает участие в программе с 2013 года. За это время было реализовано более 40 инициатив на общую сумму около 30 млн рублей. Это средства областного и муниципального бюджетов, а также населения и спонсоров", - сказал губернатор.

"Программа пользуется популярностью, и мы приняли решение о ее расширении. В 2019 году конкурсный отбор в Ветлужском районе прошли восемь проектов общей стоимостью почти 9 млн рублей. Это ремонт дорог и тротуаров, установка детской площадки и оборудование зоны отдыха. Именно люди решают, что им важно. Так, важным условием для формирования заявок стало общественное обсуждение", - подчеркнул Глеб Никитин.

Он добавил, что в целом по региону количество заявок в 2019 году возросло по сравнению с 2018 годом на 28%, сумма запрашиваемой субсидии – на 20%.

"Мы приняли решение – реализовать все предложенные заявки – их 599. Общая сумма финансирования – более 360 млн рублей. Чтобы времени на реализацию проектов было больше, прием заявок на конкурсный отбор следующего года будет проводиться в четвертом квартале этого года, а сам отбор - в первом квартале 2020-го. Поэтому призываю все муниципалитеты максимально активно включиться в работу!" - сказал Глеб Никитин.