Последние новости рубрики Бизнес
09 августа 2019 15:58  [109] Глеб Никитин заявил о выделении почти 100 млн рублей на дополнительную поддержку бизнеса в Нижегородской области
09 августа 2019 14:00  [105] "Ветлужский завод нестандартного оборудования" планирует участвовать в нацпроектах
09 августа 2019 12:54  [182] Трижды судимая лжетурагент из Нижнего Новгорода вновь получила срок
09 августа 2019 10:46  [137] Банк "Открытие" стал участником программы субсидирования минэкономразвития РФ
09 августа 2019 10:33  [139] Сервис "Яндекс.Транспорт" начал работать в Арзамасе, Дзержинске и на Бору
08 августа 2019 15:49  [271] Нижегородский "Гидромаш" подал в суд заявление о взыскании с РСК "МиГ" $800 тысяч
08 августа 2019 14:39  [152] Альфа-Банк расширяет ипотечный бизнес в городах России
07 августа 2019 18:17  [275] Около 80 млн рублей получат нижегородские предприятия в качестве компенсации затрат на инвестпроекты
07 августа 2019 14:20  [255] "Сокольская судоверфь" в сентябре построит для минобороны два корабля-мишени
07 августа 2019 14:11  [422] Шесть лет получил житель Городецкого района за получение грантов на 22 млн рублей через фиктивные организации
Бизнес

Глеб Никитин заявил о выделении почти 100 млн рублей на дополнительную поддержку бизнеса в Нижегородской области

09 августа 2019 15:58  [109] Бизнес

96 млн рублей субсидий из областного бюджета получат муниципалитеты Нижегородской области на местные программы развития предпринимательства. Об этом решении заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время рабочего визита в Ветлужский район 9 августа 2019 года.

По словам Глеба Никитина, районные программы поддержки бизнеса сейчас "эффективно работают далеко не во всех муниципалитетах, и эта ситуация меня, как руководителя региона, не устраивает".

"В этом году мы провели опрос предпринимателей во всех районах Нижегородской области. Кстати, как правило, самые низкие оценки работе власти дали предприниматели из тех районов, где и экономические показатели не на высоте. Это не случайное совпадение - мы проанализировали ситуацию. В "отстающих" муниципалитетах практически отсутствует инфраструктура поддержки бизнеса, плохо работают районные программы развития предпринимательства", - отметил губернатор.

По данным регионального минпрома, в числе муниципалитетов-лидеров оказались Дальнеконстантиновский, Городецкий районы и городской округ Семеновский.

Новые меры станут дополнением к мероприятиям нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Как пояснили в региональном минпроме, предоставление субсидий муниципалитетам будет осуществляться по итогам конкурсного отбора, который будет объявлен в сентябре 2019 года. Размер субсидии - от 0,3 млн рублей до 30 млн рублей.

Напомним, региональный центр в технопарке "Анкудиновка" и 17 окон "Мой бизнес" откроются в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Нацпроекты приняты по указу президента РФ Владимира Путина.

Напомним также, "Ветлужский завод нестандартного оборудования" планирует участвовать в нацпроектах по итогам визита губернатора в Ветлужский район.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph