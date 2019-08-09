Глеб Никитин заявил о выделении почти 100 млн рублей на дополнительную поддержку бизнеса в Нижегородской области Бизнес

96 млн рублей субсидий из областного бюджета получат муниципалитеты Нижегородской области на местные программы развития предпринимательства. Об этом решении заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время рабочего визита в Ветлужский район 9 августа 2019 года.

По словам Глеба Никитина, районные программы поддержки бизнеса сейчас "эффективно работают далеко не во всех муниципалитетах, и эта ситуация меня, как руководителя региона, не устраивает".

"В этом году мы провели опрос предпринимателей во всех районах Нижегородской области. Кстати, как правило, самые низкие оценки работе власти дали предприниматели из тех районов, где и экономические показатели не на высоте. Это не случайное совпадение - мы проанализировали ситуацию. В "отстающих" муниципалитетах практически отсутствует инфраструктура поддержки бизнеса, плохо работают районные программы развития предпринимательства", - отметил губернатор.

По данным регионального минпрома, в числе муниципалитетов-лидеров оказались Дальнеконстантиновский, Городецкий районы и городской округ Семеновский.

Новые меры станут дополнением к мероприятиям нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Как пояснили в региональном минпроме, предоставление субсидий муниципалитетам будет осуществляться по итогам конкурсного отбора, который будет объявлен в сентябре 2019 года. Размер субсидии - от 0,3 млн рублей до 30 млн рублей.

Напомним, региональный центр в технопарке "Анкудиновка" и 17 окон "Мой бизнес" откроются в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Нацпроекты приняты по указу президента РФ Владимира Путина.

Напомним также, "Ветлужский завод нестандартного оборудования" планирует участвовать в нацпроектах по итогам визита губернатора в Ветлужский район.