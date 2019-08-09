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Общество

Более 6 тысяч абитуриентов поступили на бюджет в нижегородские вузы в этом году

09 августа 2019 16:48  [113] Общество

6,6 тысяч абитуриентов поступили на бюджет в нижегородские вузы в этом году. Об этом на пресс-конференции 9 августа 2019 года сообщила консультант сектора программ высшего и среднего профессионального образования, подготовки научно-педагогических кадров министерства образования Нижегородской области Ирина Зверева.

По ее словам, ряд университетов в нынешнем году открыли бюджетный прием на специальности, которые прежде были доступны лишь на платной основе. В частности, в ННГУ им. Лобачевского за счет государства теперь можно изучать медицинскую биохимию, медицинскую биофизику и медицинскую кибернетику. Как заметил временно исполняющий обязанности ректора университета Кирилл Марков, есть вероятность, что в будущем году этот список пополнится еще несколькими медицинскими специальностями.

По-прежнему среди абитуриентов пользуются популярностью профессии юриста и экономиста, однако возрос интерес и к классическим ествественно-научным дисциплинам, как физика. Интересуются желающие получить высшее образование и направлениями подготовки, связанными с IT-технологиями, металлургией, ядерной энергетики.

Ректор НГПУ им. К. Минина Александр Федоров убежден, что на настоящий момент можно наблюдать ситуацию "восходящего развития", которая сохранится, с учетом демографических данных, еще в течение двух лет.

Напомним, общевузовская платформа для абитуриентов и их родителей "Study Volga" заработала в регионе 29 июня 2019 года.

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