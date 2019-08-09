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Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Городецком районе: пострадали стоящие на обочине люди

09 августа 2019 18:11  [27] Происшествия

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Городецком районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, в ночь на 9 августа 2019 года нижегородец на легковушке врезался в толпу стоящих на обочине людей.

Согласно информации, ДТП произошло 9 августа 2019 года около 02:30 ночи. 21-летний нижегородец, двигаясь на своем автомобиле по дороге Заволжье-Федурино, в районе подъезда к пос. Турбазы не справился с управлением и выехал на левую обочину. Там у припаркованного автомобиля стояли люди.

В результате столкновения семь человек в возрасте от 21 до 23 лет получили травмы различной степени тяжести, двое из них госпитализированы.

По признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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