Ветку от Уреня планируется протянуть для газификации Ветлужского района Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Вчера, 9 августа, губернатор Нижегородской области встретился с населением Ветлужского района. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, беседа длилась свыше 2,5 часов, и наиболее частым оказался вопрос газификации. Глеб Никитин рассказал, что на настоящий момент продолжается обсуждение проекта строительства магистрального газопровода Шахунья – Шаранга – Йошкар-Ола.

"Вместе с тем считаю, что газификация Ветлужского района должна быть проведена вне зависимости от реализации этого проекта. Это позволит создать условия для организации новых производств, малых и средних предприятий. Следствием этого станет появление новых рабочих мест. Мы просчитали все варианты и решили, что Ветлугу в ближайшие годы точно будем газифицировать за свой счет", - подчеркнул губернатор.

Он также отметил, что на настоящий момент есть предпроектные проработки - министерству энергетики и ЖКХ Нижегородской области дано поручение организовать разработку проекта либо в конце 2019 года, либо в начале 2020.

Глеб Никитин добавил, что газопровод в Урене на данный момент загружен недостаточно и строительство ветки в Ветлугу позволит повысить его эффективность.

Ранее сообщалось о том, что торжественный пуск газа прошел в деревне Бугры Дальнеконстантиновского района Нижегородской области, где проживает 160 семей