Хлеб, картошка и яблоки подешевели в Нижегородской области за неделю Общество

Хлеб, картошка и яблоки подешевели в Нижегородской области за неделю

Картофель, хлеб из пшеничной муки, яблоки, морковь и лук подешевели в Нижегородской области. Об этом сообщает минэкономразвития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

Согласно информации, за неделю с 29 июля по 5 августа стоимость картофеля снизилась с 27,53 рублей за килограмм до 24,46 рублей. Помимо этого, с 40,20 рублей до 37,96 рублей за килограмм подешевела морковь, со 110,09 рублей за килограмм до 106,32 подешевели яблоки.



Кроме того, отмечено снижение цен на репчатый лук, сахар, хлеб из пшеничной муки, свинину.

Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 5,3% меньше среднероссийского показателя.

Ранее сообщалось о том, что Нижегородская область планирует собрать более 1 млн тонн зерна в 2019 году

