Сертификаты на приобретение жилья вручили лучшим нижегородским тренерам в День физкультурника Спорт

Фото - Кирилл Мартынов

Празднование 80-го дня физкультурника, в котором принял участие заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов, прошло на территории стадиона "Нижний Новгород" 10 августа. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам Александра Югова, место для празднования было выбрано не случайно - за два месяца работы "Спорт Порт" посетило свыше 135 тыс. человек.

Согласно информации, среди прочего в рамках Дня физкультурника прошла церемония вручения сертификатов на приобретение жилья спортсменам и их тренерам, завоевавшим призовые места на официальных международных соревнованиях - в нынешнем году в Нижегородской области возобновилось предоставление единовременной выплаты, которое было приостановлено в 2010 году.

"Благодаря губернатору Нижегородской области Глебу Никитину решена давняя проблема. Выплаты будут производиться поэтапно, начиная с тех, кто заслужил это право с 1 января 2010 года. Это более 50 спортсменов. 22 из них получат выплату в этом году. В настоящее время министерствами спорта и финансов Нижегородской области ведется работа по внесению изменений в закон. Они касаются увеличения размера единовременной выплаты нижегородским спортсменам за высокие спортивные результаты", - заметил Александр Югов.

Завершился праздник на главном стадионе столицы Приволжья матчем ФНЛ между ФК "Нижний Новгород" и воронежским "Факелом".

Ранее сообщалось о том, что площадку для фитнеса и спортивные площадки установят в Светлоярском парке Нижнего Новгорода к сентябрю



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